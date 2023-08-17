Возгорание шахты в Карагандинской области: 222 работника подняли на поверхность

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - На шахте «Казахстанская» Угольного департамента АО «АрселорМиттал Темиртау», где произошел пожар под землей, вывели на поверхность 222 работника, передает МИА «Казинформ».

По предварительной информации, на месте к медикам обратились 13 человек с жалобами на головную боль, кашель. В настоящее время четверо госпитализированы: двое в Центральную больницу Шахтинска, двое - в Областной медицинский центр.

Напомним, 17 августа в 10:05 в выработке угольного уклона Д6 (горизонт – 170 м) произошло возгорание конвейерной ленты. Был введен план ликвидации аварии. В момент происшествия под землей находились 227 человек. Эвакуацию работников производили через фланговый ствол.

Работают сотрудники РЦШ «ПВАСС» и ДЧС. Причины возгорания будут выясняться.

На месте происшествия находятся первый заместитель акима области Вадим Басин и аким Шахтинска Мурат Кыдырганбеков.

Судьба пяти горняков шахты «Казахстанская» пока остается неизвестной.