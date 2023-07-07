Возгорание камыша тушат в Иле-Балхашском резервате

КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - Возгорание камыша на отдельных островках на территории двух кордонов произошло 6 июля в Балхашском районе в 30 км от села Караой, на территории государственного природного резервата «Иле-Балхаш», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС.

В тушении задействованы 16 человек, 8 единиц техники, 2 мотопомпы, 1 плавсредство и 1 БПЛА. Угрозы населенным пунктам нет.

Ранее на территории заповедника уже происходило загорание растительности. 2 июля пожар был потушен на общей площади 6200 га. Осложнением в тушении загорания являлась труднодоступная болотистая местность, отсутствие подъездных путей.