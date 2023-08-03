Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 461.71 eur/kzt 501.69

    rub/kzt 4.95 cny/kzt 63.31
Прогноз погоды
Астана+29+31℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Происшествия, ЧС

    Возгорание камыша потушили близ Астаны

    3 Августа 2023, 11:21

    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В 8 километрах от села Каражар Целиноградского района загорелся камыш, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области.

    Пожар начался 2 августа в 17:09. Огонь распространился на 4 гектара.

    «Для тушения пожара мобилизованы 10 человек личного состава и 1 единица пожарной техники ДЧС Акмолинской области, 20 человек и 5 единиц техники ДЧС Астаны. Пожар потушили 3 августа в 9:50. В настоящее время выясняются причины возникновения пожара», - сообщили в пресс-службе ДЧС.

    Напомним, недавно в районе Биржан сал Акмолинской области произошло возгорание сухой травы. Пожар потушили.

    Автор:

    Мейрамбек Байгарин

    Астана Происшествия Пожар ДЧС
    Новости по теме
    Новости по теме
    Мы окажем всю необходимую поддержку семьям наших коллег - «АрселорМиттал Темиртау»
    Ликвидационные работы на шахте «Казахстанская» продолжаются – МЧС
    Найдено тело пятого горняка, погибшего на шахте «Казахстанская»
    Пожар на газозаправочной станции произошел в Алматинской области
    Популярное
    1 Сделать казахский язык основным средством общения планирует алматинка
    2 Движение перекрыли на участках нескольких улиц в Астане
    3 На какую помощь могут рассчитывать мамы в Казахстане: ипотеки и жилищные программы
    4 Политический гороскоп: кто из акимов ни Рыба, ни Овен
    5 Более ста скважин для снабжения аграриев водой пробурили в Жамбылской области