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    Возгорание и взрыв произошли в воинской части в Жамбылской области

    26 Августа 2021, 21:06

    ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В воинской части, дислоцированной в Байзакском районе Жамбылской области, около 19:00 произошло возгорание возле одного из складов. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Республики Казахстан.

    В результате пожара произошел взрыв неустановленных предметов. К тушению пожара привлечены пожарные команды части на гусеничных пожарных машинах. Им оказывают содействие пожарные расчеты ДЧС по Жамбылской области.

    Ликвидация очага возгорания продолжается. Причины возгорания устанавливаются.

    К месту происшествия направлена комиссия Министерства обороны под руководством заместителя министра генерал-лейтенанта Руслана Шпекбаева.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Жамбылская область Происшествия Армия Видео Взрывы в Жамбылской области
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