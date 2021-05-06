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    Воздушный шар оборвал линии электропередачи в Шымкенте

    6 Мая 2021, 23:45

    ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Воздушный шар оборвал линии электропередач в Шымкенте. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на управление энергетики и коммунального хозяйства города Шымкента.

    Сегодня вечером в 20:24 в микрорайоне Туран во время сборки воздушного шара частным предпринимателем случилось происшествие. Из-за сильного порыва ветра воздушный шар упал на электрические сети в 10 кВ, оборвав линии электропередач.

    В связи с этим, около 4 тысяч абонентов микрорайона Туран и микрорайона Шымсити, микрорайона Асар-2 и многоэтажных жилых домов New City остались без электроэнергии. Специальные бригады ТОО «ОңтүстікЖарықТранзит», ГКП «Куатжылуорталык-3» проводят восстановительные работы.

    Факт зарегистрирован в Каратауском районном управлении полиции. Проводится проверка.

    Управление энергетики и коммунального хозяйства города Шымкента приносит свои извинения и просит абонентов сохранять спокойствие.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

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