Воздушный щит Казахстана усилен современным зенитным ракетным комплексом

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Для защиты воздушных рубежей нашей страны в войска противовоздушной обороны Казахстана впервые прибыл новый современный многофункциональный зенитный ракетный комплекс «БУК-М2Э», который считается одним из самых эффективных представителей в своем классе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

ЗРК «БУК-М2Э» – высокомобильный современный зенитный ракетный комплекс, оснащен ракетами с эффективностью поражения летательных аппаратов до 99%.

В состав комплекса входят: радиолокатор подсвета и наведения, станция обнаружения целей, командный пункт и пуско-заряжающие установки, а также ремонтные мастерские и специальные лаборатории для обеспечения выполнения боевых задач. Самоходный зенитный ракетный комплекс выполнен на гусеничном ходу. Основным преимуществом комплекса является его мобильность и высокая проходимость, позволяющие осуществлять пуски ракет по воздушным целям в движении.

Многофункциональный зенитный ракетный комплекс «БУК-М2Э» изготовлен в АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей». В настоящее время специалистами завода осуществляются работы по сдаче комплекса и постановке его на вооружение в войска ПВО Казахстана.

«БУК-М2Э» можно назвать лучшим в своем классе среди средств ПВО средней дальности. Полученный комплекс значительно увеличит боевые возможности войск по защите воздушного пространства и важных объектов в зоне ответственности. После испытаний он будет интегрирован в систему противовоздушной обороны страны и заступит на боевое дежурство», – отметил главнокомандующий СВО ВС РК генерал-лейтенант авиации Нурлан Орманбетов.

Изюминкой комплекса является радиолокатор подсвета и наведения. Именно он позволяет более эффективно бороться с низколетящими целями противника, позволяя комплексу действовать из-за укрытий и рельефа местности, также ЗРК вооружен ракетами, к особенностям которой относится полуактивная головка самонаведения.

«Расчеты зенитного комплекса сегодня отработали нормативы по приведению техники в готовность к применению, осуществили обнаружение воздушных целей, имитирующие пилотируемые и высокоточные беспилотные средства противника с последующим их уничтожением. Стрельбы показали эффективность комплекса, все цели были поражены», – рассказал офицер противовоздушной обороны полковник Асхат Тузелбаев.