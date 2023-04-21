Воздух прогреется до 25-30 градусов тепла на юге Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – О погоде на ближашие три дня, 22-24 апреля, в столице, Алматы и Шымкенте расскзали синоптики, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».

В Астане 22 апреля ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер южный, юго-восточный, ночью 2-7, днем 7- 12 м/с. Температура воздуха ночью 6-8 мороза, днем 13-15 тепла.

на 23 апреля: переменная облачность, днем дождь. Ветер юго-восточный 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 3-5, днем 15-17 тепла.

на 24 апреля: переменная облачность, временами дождь. Ветер западный, северо-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 3-5, днем 13-15 тепла.

В Алматы 22 апреля прогнозируется переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 2-4, днем 13-15 тепла.

на 23 апреля: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 3-8, днем порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью 5-7, днем 20-22 тепла.

на 24 апреля: переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 9-11, днем 23-25 тепла.

В Шымкенте 22 апреля ожидается небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный, юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 7-9, днем 24-26 тепла.

на 23 апреля: переменная облачность, без осадков. Ветер южный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 10-12, днем 28-30 тепла.

на 24 апреля: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 12-14, днем 26-28 тепла.

Как сообщалось ранее, в ближайшие три дня в целом по республике ожидаются дожди, туман, усиление ветра.



