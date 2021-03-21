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    00:40, 21 Март 2021 | GMT +6

    Воздержаться от поездок в Алматы и Нур-Султан призвал казахстанцев главный санврач РК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Главный государственный санитарный врач РК Ерлан Киясов обратился к казахстанцам с просьбой строго соблюдать ограничения, передает МИА «Казинформ».

    «Уважаемые казахстанцы! Как вам известно, на протяжении последних дней отмечается ухудшение эпидемиологической ситуации в городах Нур-Султан и Алматы. Заболеваемость COVID-19 в двух крупных мегаполисах страны за вчерашние сутки составила 55% от всех выявленных случаев по стране. Высокий риск заражения коронавирусной инфекцией связан с посещением общественных мест, торговых центров, рынков, при проведении массовых мероприятий (свадьбы, юбилеи, поминки и др.), несоблюдение мер профилактики в общественном транспорте, а также несоблюдение домашнего карантина. В целях предупреждения дальнейшего распространения COVID-19 в городах Нур-Султан и Алматы по решению региональных оперативных штабов принят ряд ограничительных мер. Ухудшение эпидемиологической ситуации по COVID-19 отмечается во всем мире, регистрируется заболеваемость коронавирусной инфекции, связанная с распространением новых штаммов вируса», - говорится в обращении главного государственного санврача Казахстана, опубликованном в Telegram Минздрава РК.

    Как отметил Е.Киясов, во многих странах мира также ужесточаются карантинные мероприятия.
    «В предстоящие праздничные и выходные дни призываю каждого из вас, позаботиться о собственном здоровье и здоровье своих близких, и настоятельно рекомендую:
    - воздержаться от поездок в города Алматы и Нур-Султан;
    - не посещать места массового скопления населения, провести праздничные дни в кругу близких людей;
    - воздержаться от приглашений и посещения гостей;
    - избегать тесного контакта с людьми, страдающими острыми респираторными инфекциями;
    - соблюдать социальную дистанцию, масочный режим;
    - воздержаться от выезда за рубеж», - обратился к казахстанцам Е.Киясов.

    Кроме того, главный государственный санврач РК поздравил соотечественников с Наурызом.

    «Поздравляю всех казахстанцев с весенним праздником Наурыз мейрамы и желаю каждой семье крепкого здоровья, благополучия и всем нам возвращения к прежней жизни без ограничений!» - пожелал Ерлан Киясов.


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