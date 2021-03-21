Воздержаться от поездок в Алматы и Нур-Султан призвал казахстанцев главный санврач РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Главный государственный санитарный врач РК Ерлан Киясов обратился к казахстанцам с просьбой строго соблюдать ограничения, передает МИА «Казинформ».

«Уважаемые казахстанцы! Как вам известно, на протяжении последних дней отмечается ухудшение эпидемиологической ситуации в городах Нур-Султан и Алматы. Заболеваемость COVID-19 в двух крупных мегаполисах страны за вчерашние сутки составила 55% от всех выявленных случаев по стране. Высокий риск заражения коронавирусной инфекцией связан с посещением общественных мест, торговых центров, рынков, при проведении массовых мероприятий (свадьбы, юбилеи, поминки и др.), несоблюдение мер профилактики в общественном транспорте, а также несоблюдение домашнего карантина. В целях предупреждения дальнейшего распространения COVID-19 в городах Нур-Султан и Алматы по решению региональных оперативных штабов принят ряд ограничительных мер. Ухудшение эпидемиологической ситуации по COVID-19 отмечается во всем мире, регистрируется заболеваемость коронавирусной инфекции, связанная с распространением новых штаммов вируса», - говорится в обращении главного государственного санврача Казахстана, опубликованном в Telegram Минздрава РК.

Как отметил Е.Киясов, во многих странах мира также ужесточаются карантинные мероприятия.

«В предстоящие праздничные и выходные дни призываю каждого из вас, позаботиться о собственном здоровье и здоровье своих близких, и настоятельно рекомендую:

- воздержаться от поездок в города Алматы и Нур-Султан;

- не посещать места массового скопления населения, провести праздничные дни в кругу близких людей;

- воздержаться от приглашений и посещения гостей;

- избегать тесного контакта с людьми, страдающими острыми респираторными инфекциями;

- соблюдать социальную дистанцию, масочный режим;

- воздержаться от выезда за рубеж», - обратился к казахстанцам Е.Киясов.

Кроме того, главный государственный санврач РК поздравил соотечественников с Наурызом.

«Поздравляю всех казахстанцев с весенним праздником Наурыз мейрамы и желаю каждой семье крепкого здоровья, благополучия и всем нам возвращения к прежней жизни без ограничений!» - пожелал Ерлан Киясов.