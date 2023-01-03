Воздержаться от поездок на дальние расстояния просят жителей Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В усиленном режиме из-за ухудшения погоды работают сотрудники департамента полиции Жамбылской области. В регионе сильная метель с порывами ветра до 50 метров в секунду, на трассах практически нулевая видимость, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Накануне в регионе было объявлено штормовое предупреждение, - сообщили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области. - Ситуация на дорогах меняется каждый час. Сохраняется ограничение видимости на перевале Куюк и в селе Кошкарата Жуалынского района. В Сарысуском, Таласском районах из-за сильного ветра светофоры выходят из строя, некоторые дома остались без газа, тепла и света. В целях обеспечения мер безопасности, предупреждения возникновения чрезвычайных ситуаций в данных районах задействован личный состав полиции из города Тараза. Сотрудники полиции оказывают всестороннюю помощь водителям и другим гражданам, оказавшимся в трудной ситуации. Для очистки дорог от снежных заносов задействовано десятки единиц спецтехники».

В связи с ухудшением погодных условий закрыто движение для всех видов транспорта на участке автодороги республиканского значения Западная Европа - Западный Китай от села Бауыржан Момышулы до границы Туркестанской области. Также закрыта трасса республиканского значения на участке Тараз - Шымкент с 534 по 593 км. Помимо этого, закрыты трассы областного значения Бауыржан Момышулы - Колтоган – Кошкарата - Кызтоган с 27 по 76 км, Куюк – Карабастау – Каратау – Жанатас – Саудакент с 107 по 149 км.

Несмотря на предупреждения об ухудшении погоды, некоторые водители выезжают на дальние расстояния. Департамент полиции Жамбылской области призывает автовладельцев воздержаться от поездок на дальние расстояния, пока ситуация на дорогах не улучшится.

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Публикация от @zhambyl_police

Как сообщалось ранее, в Жамбылской области закрыты трассы республиканского и областного значения. Спасатели вызволили из снежного плена порядка двухсот человек. Открыт телефон горячей линии – 8 (7262) 51-35-75, 51-41-67. Помимо пяти оборудованных пунктов обогрева на трассах, открываются подобные пункты в школах, мечетях или других заведениях в близлежащих к трассам населенных пунктах.

В Сарысуском районе ураганный ветер повалил столбы линий электропередач и оставил без света и тепла некоторые дома горняцкого города Жанатаса. В районе ввели режим ЧС природного характера. Решено слить воду из городской системы теплоснабжения. В школах подготовлены пункты обогрева. Подача тепла будет осуществляться после восстановления линий электропередач. Подача питьевой воды производится по графику.

Фото: Галина Скрипник.



