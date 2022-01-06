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    Воздержаться от массового празднования Рождества призвали казахстанцев

    6 Января 2022, 14:14

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерство информации и общественного развития РК призвало казахстанцев соблюдать ограничения во время обрядов Рождества – 7 января, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Согласно Закону РК «О чрезвычайном положении» и в целях обеспечения безопасности граждан временно приостановлено проведение любых массовых мероприятий, в том числе религиозных обрядов и церемоний во всех культовых сооружениях страны (мечетях, церквях, костелах, синагогах, молитвенных домах). Просьба соблюдать ограничения и во время обрядов православного Рождества, которое состоится 7 января», - говорится в сообщении пресс-службы МИОР РК.

    Напомним, что в период с 5 по 19 января 2022 года на всей территории Казахстана введено чрезвычайное положение.

    Автор:

    Анеля Касымова

    Религия Общество МИОР ЧП-2022
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