Воздержаться от дальних поездок рекомендуют жителям СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Жителям Северо-Казахстанской области рекомендовали воздержаться от дальних поездок из-за надвигающихся морозов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, в ночь с 25-го на 26-е ноября ожидается резкое понижение температуры воздуха. Местами столбик термометра опустится до 32 градусов мороза.

«Соблюдайте меры безопасности, возьмите под контроль детей, по возможности воздержитесь от дальних поездок. Напоминаем о необходимости при выезде проверить техническое состояние транспортного средства. Будьте внимательны. Следите за сообщениями службы ЧС, помните, что при ухудшении погодных условий возможно ограничение на дорогах области», - сообщили в департаменте полиции.

В школьных чатах педагоги рассылают сообщение с напоминанием об опасности зимнего периода и запрете выхода/выезда детей за пределы города.

Служба спасения распространила штормовое предупреждение. Согласно прогнозу, температура воздуха ночью составит 23-28 градусов, на северо-востоке области – 31 мороза, днем – 20-25 мороза.



