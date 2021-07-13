Возбуждено уголовное дело в отношении компании Finiko

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Возбуждено уголовное дело в отношении компании Finiko, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на прокуратуру Алматы.

При прокуратуре города Алматы постоянно действует межведомственная рабочая группа из числа заинтересованных государственных органов по борьбе с теневой экономикой и финансовыми пирамидами.

«Мониторингом социальных сетей установлена компания TheFiniko, привлекающая денежные средства граждан под условием выдачи ежемесячного вознаграждения до 150% от внесенной суммы (минимальный вклад 500 долларов США). Количество вкладчиков, согласно сайту компании, превышает 165 тысяч из разных стран (Казахстан, Россия, Кыргызстан, Армения, Беларусь, Узбекистан, Турция и другие)», - сообщили в пресс-службе ведомства.

По поручению прокуратуры города Алматы Агентством по регулированию и развитию финансового рынка проведен анализ деятельности компании и выдано заключение о признаках финансовой пирамиды.

В связи с чем, прокуратурой инициирован ряд мероприятий, направленных на установление причастных лиц. Совместно с Департаментом экономических расследований Алматы незаконная деятельность компании TheFiniko подтверждена.

7 июля 2021 года в ЕРДР произведена регистрация и начато досудебное расследование по ч.3 ст.217 УК РК - создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой, преступной группой, с привлечением денежных средств в особо крупном размере.

Ход досудебного расследования прокуратурой города Алматы взят на контроль.

Граждане, пострадавшие от преступных действий вышеуказанной компании, могут обратиться в Департамент экономических расследований Алматы по следующему номеру +7 701 888 82 06.