Возбуждено уголовное дело по факту массовых беспорядков 1 ноября в Минске

МИНСК. БЕЛТА – КАЗИНФОРМ - Возбуждено уголовное дело по факту массовых беспорядков 1 ноября в Минске. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на БЕЛТА.

«По данным следствия, 1 ноября на территории столицы прошли несанкционированные массовые мероприятия, в ходе которых задержаны несколько сотен граждан, грубо нарушивших общественный порядок. Их действия были сопряжены с явным неповиновением требованиям представителей власти и повлекли нарушение работы транспорта и организаций. Также повреждены объекты городской инфраструктуры и автомобиль органов внутренних дел», - рассказали в Следственном комитете.

Возбуждено уголовное дело по факту организации действий, грубо нарушающих общественный порядок, и активного участия в них по ч.1 ст.342 УК. Подозреваемым по делу признан 231 человек, они допрошены об обстоятельствах совершения противоправных действий.

Проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление иных лиц, причастных к противоправной деятельности.

«Следственный комитет в очередной раз обращается к гражданам: не поддавайтесь на призывы организаторов массовых беспорядков, задумайтесь о последствиях ваших действий. Фактам нарушения законодательства будет дана принципиальная правовая оценка», - отметили в ведомстве.