ВОЗ: Вскоре на рынке может появиться доступный по цене инсулин

ЖЕНЕВА. КАЗИНФОРМ - Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пилотном проекте по диверсификации производства инсулина. Вскоре в аптеках может появиться больше инсулина по более низкой цене, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Новости ООН.

С таким объявлением в ВОЗ выступили накануне Всемирного дня борьбы с диабетом. Он отмечается 14 ноября, в день рождения Фредерика Бантинга, который вместе с Чарлзом Бестом сыграл решающую роль в открытии в 1922 году инсулина - лекарства, спасающего жизнь людям, больным диабетом.

Диабет является хроническим прогрессирующим заболеванием, которое характеризуется повышением содержания сахара в крови. С 1980 года число людей с диабетом возросло почти в 4 раза. Сегодня в мире - 420 млн диабетиков. При этом диабет – на седьмом месте среди основных причин смертности и очень часто приводит к таким тяжелым и требующим дорогостоящего лечения осложнениям, как инфаркт, инсульт, почечная недостаточность, слепота и ампутация ног.

Люди с диабетом первого типа не могут выжить без инсулина. У больных диабетом второго типа потребность в инсулине для контроля уровня сахара и профилактики осложнений может возникнуть по мере прогрессирования болезни и снижения эффективности пероральных препаратов. Сейчас в инсулине нуждаются 65 млн больных диабетом второго типа. Для многих из них этот препарат недоступен из-за его высокой стоимости.

Сегодня большую часть мирового рынка инсулина контролируют три производителя. 13 ноября на брифинге в Женеве представители ВОЗ сообщили, что несколько других фармацевтических компаний готовы приступить к производству инсулина, некоторые из них уже передали в ВОЗ образцы для предварительной квалификации.

«Инициатива ВОЗ по преквалификации инсулина — важнейший шаг к обеспечению доступности этого жизненно необходимого препарата для всех нуждающихся», – заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебрейесус.

В ВОЗ выразили надежду на то, что преквалификация продукции других компаний «позволит создать равные условия игры для всех и стабилизировать поставки инсулина во всех странах».