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    ВОЗ впервые разработала программу по борьбе с анемией

    14 Мая 2023, 07:36

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - От анемии страдают около 30% женщин, 37% беременных женщин и 40% детей в возрасте от полугода до 5 лет. Большинство случаев анемии приходится на страны со средним и низким уровнем дохода, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Новости ООН».

    Эксперты Всемирной Организации здравоохранения отмечают, что мер по борьбе с анемией, которые страны принимают на сегодняшний день, недостаточно и призывают к более активным действиям.

    На международном форуме, посвященном здоровью матерей и младенцев, который прошел на этой неделе в южноафриканском Кейптауне, ВОЗ дала старт своей первой комплексной программе по сокращению уровня заболеваемости анемией.

    Анемия, также известная как малокровие, – синдром, который сопровождается уменьшением содержания гемоглобина и эритроцитов в крови и характеризируется нарушением транспортировки кислорода и развитием гипоксии, то есть пониженного содержания кислорода в организме.

    Одной из самых распространенных причин развития анемии является дефицит железа, однако анемия также может возникать вследствие больших кровопотерь, наследственных нарушений, болезней почек или печени, инфекционных и онкологических заболеваний.

    «Большая часть работы по борьбе с анемией была сосредоточена на профилактике и лечении дефицита железа», – говорит Франческо Бранка, директор департамента ВОЗ по вопросам питания и безопасности пищевых продуктов.

    В ВОЗ подчеркивают роль таких факторов, как здоровое питание, точная и своевременная диагностики анемии, прием витаминов и микроэлементов и повышение осведомленности населения об этой проблеме.

    В рамках новой программы ВОЗ предлагается принимать комплексные меры по устранению причин анемии и факторов риска.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

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