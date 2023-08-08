ВОЗ сообщила об очередном опасном сиропе от кашля из Индии

ЖЕНЕВА. КАЗИНФОРМ - Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о партии зараженного сиропа от простуды, произведенного индийской компанией. Организация предупреждает, что употребление сиропа может привести к серьезным травмам или смерти. Это уже шестое подобное предупреждение в отношении лекарств, выпускаемых индийским производителем, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на заявление организации.

В понедельник ВОЗ выпустило глобальное предупреждение о произведенном в Индии сиропе от кашля под названием Cold Out, который продавался в Ираке. Было обнаружено, что лекарство загрязнено токсинами.

«Некондиционная партия продукта небезопасна, и его использование, особенно у детей, может привести к серьезным травмам или смерти», — говорится в предупреждении.

«Предупреждение ВОЗ о медицинской продукции относится к одной партии некондиционного (загрязненного) сиропа COLD OUT (парацетамол и хлорфенирамин малеат), обнаруженного в Республике Ирак, и о котором 10 июля 2023 года третья сторона сообщила ВОЗ», - отмечает организация.

Комбинированные сиропы парацетамола и хлорфенирамина используются для лечения и облегчения симптомов простуды и аллергии.

Это уже пятое подобное предупреждение, вынесенное индийскому производителю фармацевтической продукции за последние 10 месяцев.

Образец сиропа Cold Out был получен в Ираке и отправлен на лабораторный анализ. Было обнаружено, что образец содержит неприемлемые количества диэтиленгликоля (0,25%) и этиленгликоля (2,1%) в качестве загрязнителей. Приемлемый предел безопасности как для этиленгликоля, так и для диэтиленгликоля составляет не более 0,10%.

По данным ВОЗ, сироп был изготовлен лабораториями Fourrts (Индия) для Dabilife Pharma и содержал загрязняющие вещества выше допустимого уровня.

Вице-президент Fourrts Бала Сурендран сообщил Bloomberg в прошлом месяце, что производство лекарства было передано по субподряду другой компании, Sharun Pharmaceuticals Pvt. Ltd., и что компания Fourrts не обнаружила загрязнения в имевшейся у нее пробе.

«На сегодня заявленные производитель и продавец не предоставили ВОЗ гарантии безопасности и качества продукта», - подчеркнули в организации здравоохранения.

О заражении стало известно, когда агентство Bloomberg News приобрело сироп в аптеке в Багдаде в марте и организовало тестирование в независимой лаборатории Valisure, после чего сообщило о результатах испытаний в ВОЗ, а также властям Ирака и Индии.

Образец Cold Out был одной из 33 бутылок с сиропом индийского производства, протестированных лабораторией в рамках расследования Bloomberg о глобальной торговле небезопасными лекарствами. Лекарства были закуплены в аптеках шести стран и проверены на наличие двух токсичных химических веществ: этиленгликоля и диэтиленгликоля. Образец Cold Out был единственным, собранным Bloomberg, в котором содержание любого химического вещества превысило предел в 0,1%.

Иракские официальные лица пока не сообщали о каких-либо заболеваниях, связанных с Cold Out. На прошлой неделе министерство здравоохранения Ирака заявило, что лекарство не прошло отдельные тесты, проведенные иракскими властями, и что продукты, циркулирующие на рынке, конфискуются.

Как отмечает ВОЗ, обнаруженное лекарство может иметь разрешения на продажу в других странах или регионах. Он также мог распространяться через неофициальные рынки в другие страны.

В организации перечислили токсические эффекты от приема зараженного лекарства. Они могут включать боль в животе, рвоту, диарею, неспособность мочиться, головную боль, изменение психического состояния и острое повреждение почек, которое может привести к смерти.

В апреле сообщалось о другом предупреждении ВОЗ касательно опасного для здоровья сиропа от кашля из Индии.