ВОЗ сообщила о росте смертности от ковида в мире на 65% за четыре недели

ЖЕНЕВА. ТАСС – КАЗИНФОРМ – Почти 20 млн человек заразились коронавирусной инфекцией за период со 2 по 29 января, более 114 тысяч умерли. Количество летальных исходов выросло на 65 % по сравнению с предыдущими 28 днями, число случаев инфицирования уменьшилось на 78 %, сообщила в среду Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

Согласно информационному бюллетеню ВОЗ, в мире за четыре недели зарегистрировали 19 955 978 случаев заражения и 114 372 летальных исхода.

За 28 дней больше всего заболевших было выявлено в Китае – 11 354 058. Далее следуют Япония (3 207 097), США (1 513 538), Республика Корея (1 032 801) и Бразилия (459 986). В Китае зарегистрировано больше всего умерших со 2 по 29 января – 62 759. Далее следуют США (14 625), Япония (10 122), Великобритания (3 137) и Бразилия (2 889).

По состоянию на 1 февраля в ВОЗ поступили сообщения о 753 651 712 заразившихся коронавирусом с начала пандемии и о 6 813 845 умерших. За последние сутки было выявлено 157 092 случая инфицирования, умерли 720 человек.



