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    ВОЗ рекомендует провести целевую вакцинацию от оспы обезьян

    28 Июля 2022, 07:54

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала провести целевую вакцинацию тех, кто контактировал с человеком, инфицированным оспой обезьян, а также людей, подверженных высокому риску заражения: медицинских работников, сотрудников медлабораторий и тех, кто имеет нескольких половых партнеров. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Центр новостей ООН.

    Как сообщил на брифинге глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус, зарегистрированы 18 тыс. случаев заражения оспой обезьян в 78 странах мира. Б олее 70 процентов зарегистрированных случаев заражения приходится на Европейский союз, 25 процентов – на страны Америки. Пятеро заразившихся оспой обезьян умерли.

    В Канаде, Европейском союзе и США для использования против оспы обезьян официально одобрена вакцина MVA-BN. Две другие, LC16 и ACAM2000, в настоящее время находятся на стадии оценки эффективности.

    «Нам все еще не хватает данных об эффективности вакцин от оспы обезьян, равно как и о том, сколько может понадобиться доз. Вот почему мы призываем все страны, использующие вакцины, обмениваться данными», – сказал глава ВОЗ.

    В настоящее время специалисты ВОЗ работают над созданием исследовательской базы, которую страны смогут использовать для большего понимания того, насколько эффективны те или иные вакцины.

    Тедрос Гебрейесус подчеркнул, что вакцинация не дает мгновенной защиты от инфекции и процесс адаптации организма может занять несколько недель.

    «Это означает, что привитые должны продолжать принимать меры для своей защиты, а также избегать тесных контактов, в том числе половых, с другими людьми, которые болеют или подвержены риску заражения оспой обезьян», – подчеркнул он.

    Хотя 98 процентов случаев заражения приходится на мужчин, имеющих половые контакты с мужчинами, заразиться оспой обезьян может любой человек, имевший физический контакт с носителем инфекции. Дети, беременные женщины и люди с ослабленным иммунитетом подвержены риску в особой степени.

    Оспа обезьян может распространяться в домашних условиях при тесном контакте между людьми, например, при объятиях и поцелуях, а также через полотенца или постельное белье.

    Консультант ВОЗ Энди Сил пояснил, что пока оспу обезьян нельзя классифицировать как инфекцию, передающуюся половым путем, поскольку ученые не знают, насколько значительную роль при передаче играет обмен жидкости.

    «Инфекция передается при тесном контакте с кожей, как в случае герпеса, поэтому мы не можем утверждать, что использование презерватива может предотвратить заражение», – сказал Энди Сил.

    Фото: news.un.org

    Автор:

    Алла Серикбаева

    ООН Общество Мировые новости Обезьянья оспа
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