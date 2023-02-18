ВОЗ призвала выделить $84,5 млн на нужды здравоохранения в Турции и Сирии

ЖЕНЕВА. АНАДОЛУ-КАЗИНФОРМ - Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала мировое сообщество срочно выделить $84,5 млн на оказание поддержки пострадавшим от землетрясения жителям Турции и Сирии в сфере охраны здоровья. Как отмечается в распространенном в пятницу вечером в Женеве пресс-релизе ВОЗ, речь идет, в частности, о поставках жизненно важных лекарств и медицинских материалов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Анадолу».

«ВОЗ призвала экстренно выделить $84,5 млн на нужды в сфере здравоохранения после землетрясения в Турции и Сирийской Арабской Республике», - говорится в сообщении.

Реагирование со стороны ВОЗ включает «поставки жизненно важных лекарств и других предметов медицинского назначения, запуск сети бригад скорой медицинской помощи для предоставления основных медицинских услуг и материалов для уходя за нуждающимися», отметили в организации.

6 февраля с эпицентром в Кахраманмараше произошло два землетрясения магнитудой более 7 баллов. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны, а также в соседних государствах, в том числе в Сирии.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил в Турции семидневный общенациональный траур по жертвам стихийного бедствия.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с многочисленными жертвами на юго-востоке страны.

Казахстан выделил миллион долларов на оказание экстренной помощи Турции. Двумя специальными рейсами в Турцию были доставлены группы медиков и спасателей в количестве 101 человека. Казахстанские спасатели спасли из-под развалин 7 человек. Казахстан отправил в зону бедствия более 160 тонн гуманитарной помощи, 28 генераторов. Более 3 млн 600 тысяч долларов США собрали казахстанцы для пострадавших при землетрясении в Турции.

Кроме того, казахстанцы собрали свыше 20 млн тенге на покупку юрт. На 17 млн 300 тысяч тенге закуплено 45 юрт. Казахстанские предприниматели тоже решили помочь и закупили около 50 юрт. Почти 100 юрт отправили казахстанцы в Турцию.

Первый эшелон казахстанских спасателей уже возвращается из Турции. Завершив спасательные мероприятия, первая группа МЧС РК возвращается в постоянное место дислокации в Алматы.

Фото: aa.com.tr



