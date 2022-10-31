ВОЗ: Причина 87% смертей в Казахстане – неинфекционные заболевания

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Всемирная организация здравоохранения объявила, что в Казахстане более 110 тысяч человек ежегодно умирает от неинфекционных заболеваний – это сердечно-сосудистые заболевания, рак, диабет и хронические респираторные заболевания. Об этом передает МИА «Казинформ».

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адан Гебрейесус опубликовал доклад «Невидимые цифры» в британском научном журнале The Lancet . Он призвал мировых лидеров немедленно начать борьбу с неинфекционными заболеваниями (НИЗ). По его словам, ежегодно от НИЗ умирает 17 миллионов человек моложе 70 лет и 86% этих смертей приходится на страны с низким и средним уровнем дохода.

Доклад и новый портал данных о НИЗ были представлены на первом ежегодном совещании группы глав государств и правительств по профилактике неинфекционных заболеваний. Встреча состоялась на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре 2022 года.

Глава ВОЗ призвал мировых лидеров принять срочные меры по борьбе с НИЗ и заявил: «Этот доклад – напоминание об истинных масштабах угрозы, которую представляют неинфекционные заболевания и соответствующие факторы риска».

В докладе отмечается, что рак является причиной смерти 9,3 миллиона человек в год во всем мире. Более 40% государств-членов ВОЗ (было изучено 163 государства) столкнулись с приостановкой лечения рака в 2020 году из-за пандемии COVID-19.

Предотвратить и отсрочить 44% случаев смерти от рака можно было бы, устранив различные факторы риска. Например, нездоровое питание приводит к 8 миллионам ежегодных смертей, которым можно было бы противостоять, придерживаясь более сбалансированного питания. Отсутствие физической активности также связано с 830 000 смертей от неинфекционных заболеваний каждый год.

В Казахстане на неинфекционные заболевания приходится 87 % от общего числа смертей, из них 47% составляют сердечно-сосудистые заболевания, 17% - рак, 7% - хронические респираторные заболевания, 2% - диабет, 13% - другие неинфекционные заболевания.

Общее потребление алкоголя в стране составляет 5 литров на одного человека, а употребление табака среди взрослого населения - 24%.

Ожирением страдают 21% населения страны. Отсутствие физической активности среди взрослых от 18 лет и старше составляет 28%.

«Такая ситуация в Казахстане с неинфекционными заболеваниями представляет огромную угрозу не только здоровью людей, но и экономическому росту и развитию государства», - отметила врач и глава ОЮЛ «Национальная ассоциация по снижению вреда факторов риска для здоровья человека «Денсаулык» Бахыт Туменова.

Большинство этих заболеваний — результат образа жизни человека. К риску развития НИЗ ведут такие вредные привычки, как алкоголизм, табакокурение, неправильное питание и малоподвижный образ жизни.

«Человек – всегда сам заложник своих привычек, и чем старше он становится, тем сложнее от них избавиться. В основе вредных привычек лежит физическая и психологическая зависимость. Концепция снижения вреда дает человеку право выбора и снижает вред для его здоровья. Применяя такой подход, мы можем предложить менее вредную альтернативу. Для курильщика - это переход от обычных сигарет на бездымные альтернативы, в алкогольной зависимости – это замена крепкого алкоголя на слабоалкогольные напитки, в вопросах питания - переход от менее здоровой пищи к более здоровой, включая физическую активность в повседневную», - сказала Бахыт Туменова.

Эксперт также добавила, что концепция снижения вреда – это профилактическая работа, нацеленная на информирование населения о рисках для здоровья, чтобы люди сознательно и ответственно подходили к вопросам своего здоровья.