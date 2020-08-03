Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.99 eur/kzt 486.53

    rub/kzt 5.78 cny/kzt 64.16
Прогноз погоды
Астана+18+20℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Здравоохранение

    ВОЗ предупредила, что вакцина от COVID-19 может не появиться

    3 Августа 2020, 21:47

    ЖЕНЕВА. КАЗИНФОРМ - В понедельник Всемирная организация здравоохранения предупредила мировое сообщество о том, что, несмотря на большие надежды на вакцину, она может никогда не появиться, об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на NBC News.

    На сегодняшний день более 18,14 миллиона человек по всему миру инфицированы коронавирусной инфекцией и 688,080 погибли. Более того, некоторые страны, считавшие, что уже пережили пик заболеваемости, снова испытывают всплеск заболеваемости.

    Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус и глава чрезвычайных ситуаций ВОЗ Майк Райан призвали все страны неукоснительно соблюдать введенные меры, такие как ношение защитных масок, социальное дистанцирование, а также мытье рук. По словам главы ВОЗ, маски для лица должны стать символом солидарности во всем мире.

    «Ряд вакцин-кандидатов в настоящее время находится на третьем этапе клинических испытаний, и мы все надеемся получить эффективное лекарство против коронавируса, которое может помочь предотвратить заражение людей. Однако на данный момент панацеи нет, и ее может не быть никогда», - сказал он.


    Автор:

    Раушан Конырбаева

    ООН Здравоохранение
    Новости по теме
    Новости по теме
    Глобальная встреча лидеров ЮНФПА состоится в Алматы
    Образование и медицина должны быть бесплатными для народа – мажилисмен Асхат Рахимжанов объяснил депзапрос
    Опухоль головного мозга удалили врачи жителю Семея
    Около 3 млрд тенге выделено на лечение пациентов с заболеваниями крови в Карагандинской области
    Популярное
    1 Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
    2 Знаменитые каменные шары долины Торыш похитили в Мангистау
    3 В Астане и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
    4 Создать единый национальный профориентационный центр призвала депутат Наумова
    5 Подробности по делу Карима Масимова разглашаться не будут - КНБ
    Новости партнеров