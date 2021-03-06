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    ВОЗ пока не рекомендует вводить «иммунные паспорта» для путешественников

    6 Марта 2021, 21:24

    МОСКВА. ТАСС – КАЗИНФОРМ - Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) пока не рекомендует использовать так называемые «иммунные паспорта» с данными о проведенной вакцинации от коронавируса. Об этом заявила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство ТАСС.

    «На данном этапе ВОЗ не рекомендует использовать «свидетельства о вакцинации» для путешественников, поскольку есть много элементов, которые необходимо учесть, - отметила она. - Также мы все еще находимся на раннем этапе понимания полного иммунного ответа на COVID-19. Иммунный ответ, вероятно, будет более сложным, чем то, что можно определить с помощью индивидуального измерения антител к COVID-19 в любой момент времени. По этой причине ВОЗ не рекомендует использовать так называемые «иммунные паспорта».

    Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о том, что ЕК собирается представить в марте проект единого сертификата о вакцинации от коронавируса. Как заявила канцлер Германии Ангела Меркель, главы государств и правительств стран Евросоюза едины во мнении о необходимости введения электронных сертификатов вакцинации, члены сообщества будут стремиться создать их к лету.

    Напомним, вопрос внедрения цифрового документа, подтверждающего получение жителями стран Европейского Союза вакцины от коронавируса, рассматривался на прошедшем саммите лидеров ЕС. Европейцы, которые были вакцинированы против коронавируса, возможно, смогут стать владельцами цифровых «паспортов вакцинации», заявили несколько европейских лидеров.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Здравоохранение Россия Евросоюз Коронавирус в мире Вакцинация
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