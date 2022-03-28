ВОЗ планирует открыть первую платформу по ПМСП в Казахстане

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Начался трехдневный официальный визит главы Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханса Клюге в Казахстан. Первую встречу с ним провела министр здравоохранения РК Ажар Гиният, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Целью визита главы Европейского бюро ВОЗ является подведение итогов сотрудничества Европейского бюро ВОЗ и Казахстана, а также открытие первой демонстрационной платформы ВОЗ по первичной медико-санитарной помощи в Казахстане.

В стенах Казахского национального медицинского университета имени С. Д. Асфендиярова стороны обсудили вопросы дальнейшего развития службы первичной медико-санитарной помощи, а также сотрудничество Казахстана и ВОЗ в части укрепления сферы ПМСП.

«В первую очередь, господин Ханс Клюге, позвольте поприветствовать Всемирную организацию здравоохранения в лице вас, директора Европейского регионального бюро, наших коллег из офиса ВОЗ по ПМСП и поблагодарить вас за участие в таком важном событии, как открытие впервые в истории здравоохранения демонстрационной площадки ВОЗ по ПМСП в нашей стране», - сказала Ажар Гиният в начале встречи.

Глава Минздрава РК напомнила, что Казахстан является родиной двух деклараций по первичной медико-санитарной помощи. Принятая в 1978 году государствами-членами декларация Алма-Аты оказала глобальное влияние на развитие здравоохранения во всем мире. В 2018 году на площадке Глобальной конференции по ПМСП государствами-членами ВОЗ была принята ее последовательница - декларация Астаны по ПМСП.

В свою очередь, глава Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге отметил исключительное сотрудничество между правительством Казахстана и Европейским региональным бюро ВОЗ.

«В 2016 году ВОЗ и Казахстан совместно создали Европейский центр ВОЗ по первичной медико-санитарной помощи. За последние два года наша работа значительно ускорилась. Я очень рад, что наш офис по первичной медико-санитарной помощи находится в Казахстане – родине двух важнейших глобальных деклараций по первичной медико-санитарной помощи – Алма-Атинской в 1978 г. и Астанинской в 2018 г. Казахстан был и остаётся мировым и региональным лидером в области первичной медико-санитарной помощи, являющейся краеугольным камнем достижения нескольких целей в области устойчивого развития», - подчеркнул Х.Клюге.

Ажар Гиният отметила, что Казахстан и впредь будет активно продвигать эти две декларации по ПМСП на глобальном уровне, подтвердив готовность в проведении совместных мероприятий, посвященных достижению цели всеобщего охвата услугами здравоохранения.

Глава регионального ВОЗ добавил, что пример Казахстана по переходу от концепции к действиям в укреплении первичной медико-санитарной помощи призван помочь другим странам в развитии национальных служб ПМСП.

«Чтобы способствовать этому обучению в странах, я рад начать завтра нашу совместную работу с Министерством здравоохранения РК и демонстрационной платформой ВОЗ по первичной медико-санитарной помощи в городе Есик, чтобы продемонстрировать казахстанский опыт преобразований ПМСП, чтобы помочь странам лучше понять основные движущие силы и выявить барьеры для реформ ПМСП», - подчеркнул Ханс Клюге.

Стоит отметить, что в составе делегации в мероприятии принимал участие ряд высокопоставленных гостей, а именно представитель ВОЗ в Казахстане Кэролайн Кларинваль (Carolyn Clarinval), руководитель офиса Европейского центра ВОЗ по первичной медико-санитарной помощи Мелитта Якаб (Melitta Jakab), представители Министерства здравоохранения Республики Казахстан.