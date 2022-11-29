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    ВОЗ переименовала оспу обезьян в mpox

    29 Ноября 2022, 07:56

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Всемирная организация здравоохранения решила дать новое наименование оспе обезьян – опасному вирусному заболеванию, очередная вспышка которого была зарегистрирована ранее в этом году. Теперь ВОЗ вводит термин mpox (сокращение от английского названия «monkeypox», то есть «оспа обезьян»), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC.

    Объясняя это решение, в ВОЗ заявили, что традиционное название заболевания иногда использовалось в расистском и стигматизирующем контексте.

    Организация сообщает, что термин mpox может употребляться как в английском, так и в других языках.

    Новое название будет официально использоваться вместе со старым в течение года, а после этого полностью его заменит.

    Вирус оспы обезьян был впервые зафиксирован у людей в 1970 году. Его название связано с тем, что за 10 лет до этого похожее заболевание ученые обнаружили у обезьян.

    После этого ВОЗ утвердила правила названия заболеваний, согласно которым при выборе терминов нужно сводить к минимуму возможные негативные последствия для торговли, туризма или благополучия животных. Названия, которые могут оскорбить те или иные культурные, социальные, национальные или этнические группы, использовать запрещается.

    Во время пандемии Сovid-19 ВОЗ рекомендовала называть варианты вируса с использованием букв греческого алфавита, чтобы избежать каких-либо стигматизирующих терминов (например, связанных с регионами или странами мира, где появились новые мутации).

    Летом этого года случаи mpox были зафиксированы в 29 странах, в том числе в Европе, Канаде, Австралии и США.

    Генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебрейесус говорил, что эта вспышка необычна, поскольку случаи заболевания зарегистрированы сразу в нескольких странах за пределами Центральной и Западной Африки, где эта болезнь является эндемичной.

    Однако уже несколько месяцев подряд число заболевших mpox снижается.

    Большинство заболевших – мужчины, которые вступали в интимные отношения с другими мужчинами.

    Как развивается mpox

    - В настоящий момент в мире это заболевание диагностировано у очень небольшого числа людей, и шансы повстречать одного из них минимальны.

    - Даже в отдаленных районах ряда африканских стран, где вспышки mpox периодически возникают, люди заражаются крайне редко.

    - Но если все же вы заразились, то первые симптомы будут как при гриппе – усталость, температура и общее разбитое состояние. Медики называют это «инвазивным периодом» заболевания, когда инфекция закрепляется в клетках организма.

    - Иммунная система активизируется, в результате чего у заболевшего воспаляются гланды.

    - И только после этого появляется сыпь, которая проходит несколько стадий. Сначала на коже появляются пятна красного цвета, но сама кожа остается гладкой. Затем высыпание становится объемным, пятна превращаются в волдыри (папулы), а затем в струпья.

    - На стадии папул повреждения напоминают гнойники, наполняясь мутной белой жидкостью.

    - Затем они начинают подсыхать и покрываться корками, которые при полном заживлении отваливаются.


    Фото:abcnews.go.com
    Здравоохранение Мировые новости ВОЗ Оспа обезьян
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