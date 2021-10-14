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    ВОЗ отобрала кандидатов в Группу по исследованию происхождения COVID-19

    14 Октября 2021, 02:00

    ЖЕНЕВА. КАЗИНФОРМ - 13 октября на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус объявил о составе Группы по вопросу о происхождении новых патогенов (САГО), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт «Новости ООН».

    В нее предлагается включить 26 экспертов со всего мира. Глава ВОЗ напомнил, что COVID-19 продолжает свое шествие по планете, приводит к гибели 50 тысяч человек в неделю.

    В последнее время, по словам д-ра Тедроса, в целом в мире уровень смертности от COVID-19 сокращается. Сейчас он самый низкий за весь последний год, хотя еще неприемлемо высок – 50 тысяч смертей в неделю. Реальное число может быть гораздо большим. При этом уровень смертности сокращается во всех регионах, кроме Европы, где многие страны столкнулись с новой волной заболеваний и смертности.

    Глава ВОЗ сообщил, что самый высокий уровень смертности от коронавируса наблюдается в странах с низкой вакцинацией. На сегодняшний день 56 стран мира не смогли достичь цели 10-процентной вакцинации населения к концу сентября этого года. Большинство из них – это страны Африки. Еще больше стран, видимо, не смогу выполнить вторую цель: к концу года достичь 40-процентной вакцинации населения. Такие страны как Бурунди, Эритрея и КНДР вообще еще не начали кампанию по иммунизации.

    Глава ВОЗ уверен, что без укрепления глобального сотрудничества не обойтись. Он вновь призвал богатые страны не спешить с бустерными дозами и помочь развивающимся государствам вакцинировать наиболее уязвимые группы населения.

    Сегодня глава ВОЗ объявил об отобранных экспертах в Группу, которая будет заниматься изучением происхождения новых патогенов (SAGO). В ее состав войдут 26 экспертов. Они были отобраны из 700 кандидатов. Эта группа будет способствовать быстрому проведению исследований.


    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    ООН Здравоохранение Коронавирус в мире Вакцинация
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