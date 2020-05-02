ВОЗ оставила в силе глобальный режим ЧС из-за коронавируса

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Всемирная организация здравоохранения приняла решение не отменять режим чрезвычайной ситуации, объявленный из-за распространения коронавируса. Об этом в пятницу в ходе брифинга, трансляция которого велась в Twitter организации, заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

«Три месяца назад я созвал Комитет по чрезвычайной ситуации в соответствии с международными медико-санитарными правилами, и, получив их рекомендации, я объявил режим глобальной чрезвычайной ситуации - самый высокий уровень тревоги ВОЗ», - сказал Т. Гебрейесус

В четверг Комитет по чрезвычайной ситуации вновь был собран главой ВОЗ, чтобы оценить развитие пандемии.

«Разумеется, пандемия остается чрезвычайной ситуацией международного значения в области общественного здравоохранения», - отметил Тедрос Адханом Гебрейесус.

Он добавил, что в соответствии с международными медико-санитарными правилами, вновь созовет Комитет по чрезвычайной ситуации через 90 дней, или раньше, если потребуется.



