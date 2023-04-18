ВОЗ опасается пандемии холеры: какие риски для мира

АММАН.КАЗИНФОРМ – По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), более 1 миллиарда человек в 43 странах подвержены риску вспышек холеры. Распространение болезни ускорилось в 2021 году, а в декабре прошлого года ситуация значительно ухудшилась. Специалисты говорят о «тревожно высоком уровне смертности от пандемии». Насколько опасна холера, и какие страны находятся в зоне риска, читайте в материале собственного корреспондента МИА «Казинформ».

В каких странах зарегистрированы вспышки холеры

В настоящее время о вспышках сообщают 24 страны Африки, Азии и Карибского бассейна, а еще 4 африканские страны — Танзания, Южная Африка, Зимбабве и Замбия – испытывают вспышки заболевания с середины февраля 2023-го.

По состоянию на 20 марта в Малави – государстве на юге африканского континента – был зарегистрирован один из самых высоких показателей общего числа случаев заражения и количества летальных исходов— 54,8 тысяч и 1684 соответственно.

Иллюстрация: Наиболее пораженные холерой регионы мира на начало февраля 2023 года / ВОЗ

Специалисты озабочены возросшим уровнем смертности от холеры, поскольку многие страны сообщают о более высоких показателях летального исхода, чем в предыдущие годы. Так, средний показатель смертности от холеры, зарегистрированный во всем мире в 2021 году, составил 1,9% (2,9% – в Африке), что представляет собой значительное превышение допустимого уровня (больше 1%) и является самым высоким показателем, зарегистрированным более, чем за десятилетие.

Что такое холера? История заболевания

Холера – острая кишечная инфекция. В тяжелых случаях она характеризуется сильной водянистой диареей и потенциально опасным обезвоживанием. К ней приводит употребление пищи или воды, зараженной холерным вибрионом – бактерией Vibrio cholerae. У вибриона короткий инкубационный период: от 12 часов до 5 дней.

В 19-м веке холера распространилась по миру из своего первоначального резервуара в дельте Ганга в Индии. Шесть последующих пандемий унесли жизни миллионов людей на всех континентах.

Нынешняя пандемия, которую ученые называют седьмой по счету, началась в 1961 году в Южной Азии, затем достигла Африки в 1971 году и Америки в 1991-м, и продолжается до сих пор. Сегодня седьмая по счёту мировая пандемия имеет эндемический статус во многих странах.

Однако в 2021 году пандемия обострилась, её всплеск характеризовался многочисленными вспышками инфекции, распространившись на ранее неблагополучные по холере районы, такие как Сирия и Ливан, где наблюдается угрожающе высокая смертность.

Симптомы – сильные судороги, рвота, острая диарея – приводят к сильному и быстрому обезвоживанию организма. При своевременном обнаружении холера легко поддается лечению. В ином случае, она может привести к смерти в течение нескольких часов. У большинства людей симптомы отсутствуют или проявляются в лёгкой или умеренной форме.

От других остро протекающих кишечных инфекций холера отличается тяжестью клинического течения, высокой летальностью и способностью в относительно короткие сроки поражать крупные контингенты населения на обширных территориях.

Фото: работники здравоохранения у палатки ВОЗ / ВОЗ

Кипячение воды убивает возбудителя мгновенно, при температуре 56 градусов Vibrio cholerae погибает через 30 минут. Он также чувствителен к спирту и кислотам. А вот к низким температурам и даже замораживанию холерный вибрион устойчив.

Несмотря на то, что холера легко поддается лечению регидратационной терапией – принятием солевых растворов – она остается глобальной угрозой для здоровья из-за высокой заболеваемости и смертности среди уязвимых групп населения, не имеющих доступа к адекватной медицинской помощи.

Поскольку в соответствии с сезонными моделями большие части мира в зимнее время находились в периоде низкой или межэпидемической передачи, число заразившихся холерой может увеличиться в ближайшие месяцы, настойчиво предупреждают в ВОЗ.

Наибольшее количество стран, где фиксируются вспышки холеры – это страны Африки и Ближнего Востока.

Болезнь быстро распространяется в странах Африки

Сегодня холера бушует в странах Африки, где болезнь быстро распространяется. Самые сильные вспышки холеры в регионе за последние годы были зарегистрированы в 11 странах, включая Бурунди, Эфиопию, Кению, Малави, Мозамбик, Сомали, Южную Африку, Южный Судан, Танзанию, Замбию и Зимбабве.

Фото: Дети набирают воду для хозяйственных нужд из загрязненной реки Мена, Эфиопия / UNICEF

По данным ВОЗ, нынешние эпидемии холеры распространяются в контексте экстремальных климатических явлений, таких как сильная засуха на Большом Африканском Роге и сезонные дожди, и тропические штормы на юге Африки.

В организации предупреждают, что ситуация может еще больше ухудшиться после циклона «Фредди», в марте этого года обрушившегося на юго-восток Африки.

Фото: Больные холерой получают лечение в медицинском учреждении, поддерживаемом ЮНИСЕФ, недалеко от Чиканды, Малави / UNICEF

В Зимбабве обнаружены 17 очагов холеры, которые стали причиной высокой заболеваемости и смертности в стране. В Малави ежедневно регистрируется более 600 новых случаев, там более 1,5 тысяч человек умерли от холеры с марта 2022-го, среди них 197 детей. Также около 600 человек ежедневно заражаются в Мозамбике, где только на днях завершена кампания по вакцинации населения в центральных провинциях, охватившая 1,1 млн человек.

Три страны Африканского Рога – Эфиопия, Кения и Сомали – сообщают о продолжающихся вспышках холеры. Бурунди недавно объявила о вспышке холеры в городе Бужумбура. Усугубляет ситуацию отсутствие доступа к воде и антисанитария в лагерях в районах конфликта в Демократической республике Конго.

Фото: Пероральная вакцинация детей в школах Мозамбика. / UNICEF

Фото: Ребенок выздоравливает от холеры в лечебном центре ЮНИСЕФ в зоне Бале, регион Оромия, Эфиопия, март 2023 года. / UNICEF

Причины распространения инфекции на Ближнем Востоке

Сегодня сообщается о крупных продолжающихся вспышках холеры в Сирии и Ливане. По данным ЮНИСЕФ, всплеску заболеваемости способствовало снижение воды в реке Евфрат, изменение климата, а также гуманитарная ситуация. Кроме того, на распространение холеры повлияло крупное землетрясение в феврале этого года.

Впервые вспышка холеры в Сирии была зарегистрирована ещё в сентябре 2022 года. Опасаясь угрозы дальнейшего распространения, ЮНИСЕФ и ВОЗ провели 10-дневную кампанию вакцинации, которая защитила от холеры около 1,7 млн сирийцев.

Фото: Доставка чистой воды для перемещенных семей на северо-востоке Сирии / UNICEF

После землетрясения 6 февраля выросли риски возникновения вспышек холеры на территории Турции, куда инфекция может быть завезена из Сирии беженцами и перемещёнными лицами.

В ноябре прошлого года Израиль сообщил ВОЗ об обнаружении холерного вибриона в пробах окружающей среды из ручья Ярмук.

По данным ВОЗ, распространению инфекции способствуют интенсивные перемещения населения между Пакистаном и Афганистаном, Ираком и Ираном. Так, вспышка в Сирии уже распространилась на Ливан с сохраняющимся риском распространения на Иорданию.

Профилактика заболевания

Основой профилактики холеры является обеспечение безопасной водой, надлежащие санитарные условия, соблюдение правил личной гигиены, ведение больных, эпиднадзор и мобилизация сообщества, говорят эксперты. Вакцинация против холеры может использоваться в дополнение к первичным мерам.

По данным ВОЗ, надлежащий эпидемиологический надзор, вакцинация и профилактика инфекций, среди прочих факторов, являются важными элементами борьбы с инфекцией. Однако такие меры затруднены в некоторых странах Азии и Африки из-за нехватки пероральной вакцины против холеры и перегрузки медицинских работников, реагирующих на другие вспышки и чрезвычайные ситуации.

Фото: плакат Красного Креста в Кении о мерах по противодействию холере. / Kenya Red Cross

Учитывая текущую ситуацию, в том числе увеличение числа вспышек и их географическое расширение, а также масштабную нехватку вакцин и других ресурсов, ВОЗ в своем мартовском отчете оценивает риск на глобальном уровне как очень высокий.

В Казахстане благополучная ситуация по холере

Сегодня в Казахстане сохраняется благополучная эпидемиологическая ситуация по холере. По данным Министерства здравоохранения, за последние 10 лет в стране не было зафиксировано случаев заболевания холерой.

В феврале этого года на государственной границе нашей страны был введён усиленный контроль прибывающих из зарубежных стран. Кроме того, Комитетом санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава РК на постоянной основе проводится контроль качества воды как питьевой, так и воды из открытых водоёмов.

Несмотря на то, что холера преимущественно распространена в странах с теплым и влажным климатом, случаи заболевания регистрируются на всех континентах, и завоз холеры возможен в любой регион Казахстана.

Министерство здравоохранения РК относит Атыраускую область к I типу территории по эпидемиологической опасности. Последний случай заболевания холерой на территории области был выявлен в Махамбетском районе в 1997 году, случай предположительно был завозным.

Более миллиарда людей рискуют заболеть холерой

О серьёзности ситуации говорит то, что 26 января 2023 года вспышку холеры, охватившую несколько регионов, оценили на глобальном уровне как чрезвычайная ситуация третьего, наивысшего уровня.

В ВОЗ считают, что риск дальнейшего распространения холеры в мире очень высокий. В организации предупреждают, что более миллиарда людей в 43 странах рискуют заболеть холерой.

Вдобавок к этому, в декабре 2022 года ВОЗ также сообщили о нехватке вакцин от холеры, поскольку мировые запасы вакцин от холеры крайне малы.

Со слов руководителя группы по холере и эпидемическим диарейным заболеваниям ВОЗ Филиппа Барбоза, тенденция роста количества вспышек холеры продолжается. Он отметил, что рост числа заболевших происходит из-за бедности, конфликтов и природных бедствий.

Инфографика: Вспышки холеры в мире на 27 февраля 2023 года / Источник: Государственный департамент США - Группа гуманитарной информации



