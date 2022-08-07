ВОЗ легализует редактирование генома – фейк

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В популярных казахстанских Telegram-чатах пишут о том, что Всемирная организация здравоохранения приступила к легализации генома человека. При помощи процедуры якобы будут увеличивать выносливость и силу спортсменов, изменять человеческие эмбрионы, чтобы добиться желаемой внешности и показателей здоровья у будущих детей. Портал stopfake.kz разобрался, так ли это на самом деле. Об этом передает МИА «Казинформ».

Пресс-релиз с заголовком «ВОЗ выпускает новые рекомендации по редактированию генома человека в целях улучшения показателей здоровья населения» появился на официальном сайте ВОЗ 12 июля 2021 года. В нем говорится о необходимости создания правил и рекомендаций по регулированию столь быстро развивающейся отрасли науки, как редактирование генома.

Что же касается редактирования генома спортсменов и человеческих эмбрионов, то в пресс-релизе вовсе не упоминается о том, что такая возможность будет одобрена или станет нормальной практикой. В нем лишь сказано, что специалистам необходимо дать рекомендации по тому, как рассматривать подобные сценарии.

Сама по себе идея редактирования генома для улучшения физических показателей атлетов принадлежит вовсе не ВОЗ и обсуждается довольно давно.

В 2018 году Всемирное антидопинговое агентство включило геномное редактирование в список запрещенных для спортсменов процедур.

В 2019 году в СМИ писали о том, что такая процедура для спортсменов неприемлема. И мир не готов принять «усовершенствованных» таким образом атлетов.

В январе 2021 года журнал Technology Networks опубликовал статью, в которой также говорилось о недопустимости применения технологии геномного редактирования в спорте.

Что касается редактирования генома человеческих эмбрионов, то в нем заключена большая проблема как этического, так и медицинского характера. Однако важно понимать, что, согласно международным законам, редактирование генома человеческого эмбриона допускается лишь в терапевтических, диагностических или превентивных целях. То есть при помощи таких мер разрешено лишь диагностировать, вылечить или предотвратить болезнь, но не изменить внешность, «добавить» умственных способностей или талантов.

Тем не менее некоторые ученые выступают против абсолютно любого редактирования генов человеческих эмбрионов, считая, что подобные процедуры неэтичны и способны усилить раскол в обществе. Поскольку, в отличие от граждан более развитых государств, жителям стран третьего мира эта процедура будет недоступна из-за дороговизны.

ВОЗ не отрицает этих этических и медицинских проблем, а напротив, открыто о них заявляет. Об этом говорится в публикации от 19 марта 2019 года на сайте организации.

В обсуждаемом пресс-релизе от 12 июля 2021 года эти проблемы специалисты ВОЗ также учитывают. Авторы текста указывают на то, что отрасль изучения редактирования генома развивается стремительно. В ней совершаются открытия. Поэтому и правила, регулирующие применение новых методов, также необходимо менять.

Также необходимо отметить, что ВОЗ не обладает полномочиями легализовать или запретить что-либо законодательно. Как общественная организация, она может лишь рекомендовать. А следовать этим рекомендациям или нет, решают правительства стран.

Таким образом, рассылка о том, что ВОЗ приступила к легализации геномного редактирования людей, – фейк.

Фото: stopfake.kz.