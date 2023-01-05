ВОЗ: каждую неделю COVID-19 уносит 10 тысяч жизней

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Несмотря на очевидный прогресс в борьбе с COVID-19, полностью устранить угрозу пока не удалось. При этом сохраняется также неравенство в доступе к мерам профилактики, диагностики и лечения коронавирусной инфекции. Об этом на пресс-конференции в Женеве заявил Генеральный директор ВОЗ д-р Тедрос Гебрейесус, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Новости ООН.

По его словам, каждую неделю от COVID-19 умирают десять тысяч человек. «И это только те данные, что нам известны. Реальные цифры скорее всего гораздо выше», - отметил д-р Тедрос. Он сообщил, что в последнее время выросли и показатели госпитализации, особенно в Северном полушарии, где также циркулирует сезонный грипп.

«ВОЗ по-прежнему старается улучшить доступ к лечению по всему миру», - сообщил глава организации. Он напомнил, что индийская компания недавно получила добро на производство двух антивирусных препаратов – Нирматрелвира и Ритонавира. Дженерик-версии обеспечивают доступ к лекарству большему числу людей, в том числе в странах с низким и средним уровнем доходов.

Эксперты ВОЗ изучили предоставленную Китаем информацию о геномном секвенировании SARS-CoV-2 и не обнаружили новых вариантов, которые могли бы вызвать обеспокоенность. Обсуждению ситуации с COVID-19 в Китае, где отмечается рост заболеваемости, была посвящена вчерашняя встреча Технической консультативной группы, в которую входит 30 экспертов. Согласно данным секвенирования, 97,5 процента случаев COVID-19 вызваны разновидностями «омикрона» BA.5.2 и BF.7. В ВОЗ намерены и дальше отслеживать эпидемиологическую ситуацию в Китае, чтобы не пропустить возможные опасные мутации коронавируса, и призывают власти этой страны проводить соответствующие исследования и вовремя делиться информацией.

«Мы вновь просим Китай регулярно предоставлять оперативную и проверенную информацию о госпитализации и смертности, а также проводить секвенирование генома в более полной форме в режиме реального времени, - заявил д-р Тедрос. – В ВОЗ обеспокоены угрозами населению Китая и напоминают о важности вакцинации, включая бустерные дозы. Вакцинация защищает от госпитализации, тяжелого течения болезни и смерти».

Особенно это касается, по словам главы ВОЗ, пожилых пациентов и людей, страдающих хроническими заболеваниями.

Что касается новых вариантов, то в настоящее время эксперты отслеживают несколько подвидов «омикрона». По словам Марии ван Керкхове, специалиста ВОЗ, главный критерий – насколько заразен тот или иной штамм, а также насколько он способен обходить иммунную защиту, обеспеченную перенесенной болезнью или прививкой. «Чем больше вирус распространяется, тем больше угроза мутаций», - отметила она.

В настоящее время в ВОЗ ожидают роста заболеваемости, но не обязательно смертности, поскольку существующие средства по-прежнему защищают от тяжелого течения болезни и смерти.

Кроме того, по словам ван Керкхове, во многих странах циркулируют и другие респираторные вирусы, а в связи с праздничными мероприятиями, предполагающими скопление людей, показатели заболеваемости скорее всего будут расти.

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