ВОЗ: девять экспериментальных вакцин от СOVID-19 проходят второй или третий этап испытаний

ЖЕНЕВА. КАЗИНФОРМ - По оценкам Всемирной организации здравоохранения, миру потребуется потратить не менее 100 миллиардов долларов на создание и производство эффективной вакцины против коронавируса. Об этом в четверг в ходе брифинга в Женеве заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Новости ООН.

Глава ВОЗ привел оценочные данные Международного валютного фонда, согласно которым пандемия обходится мировой экономике в 375 миллиардов долларов в месяц. Совокупные убытки мировой экономики за два года, по этим же оценкам, превысят 12 триллионов долларов.

«Мир уже потратил триллионы на борьбу с краткосрочными последствиями пандемии, – сказал Тедрос Аданом Гебрейесус. – Только страны Большой двадцатки мобилизовали более 10 триллионов долларов в виде бюджетных стимулирующих мер для устранения и смягчения последствий пандемии. Это более чем в три с половиной раза выше суммы, которую мир потратил на борьбу с последствиями глобального финансового кризиса».

«Сейчас все задаются вопросом, как нам вернуться к нормальной жизни? – продолжил глава ВОЗ. – Я считаю, что нам следует говорить не о том, как мы собираемся вернуться назад, а о том, как мы будем двигаться вперед. А чтобы двигаться вперед, нам следует действовать сообща».

Тедрос Гебрейесус напомнил, что в апреле этого года ВОЗ, при непосредственном участии мировых лидеров, запустила глобальную инициативу международного сотрудничества по борьбе с пандемией.

«Всего через три месяца мы получили ощутимые результаты», – отметил он. По словам главы ВОЗ, на сегодняшний момент девять экспериментальных вакцин проходят вторую или третью фазу клинических испытаний. Страны, представляющие почти 70% мирового населения, подключились к инициативе или выразили заинтересованность в своем участии.

«Это единственная глобальная платформа для обеспечения справедливого и равноправного распределения инструментов борьбы с COVID-19, – сказал Тедрос Аданом Гебрейесус. – Но, чтобы добиться успеха, проект нужно финансировать».

По его словам, в современном мире это самая выгодная инвестиция. По словам генерального директора ВОЗ, миру потребуется создать несколько вакцин разного типа, чтобы увеличить шансы на разработку оптимального подхода. Когда будет создана эффективная и универсальная вакцина, подчеркнул он, спрос на нее значительно превысит предложение.

«Мы живем в условиях глобализированной экономики, при которой страны зависят друг от друга в плане обмена товарами и услугами, при транспортировке и снабжении, – сказал генеральный директор ВОЗ. – Если мы не избавимся от вируса в самом отдаленном регионе Земли, мы не сможем восстановить мировую экономику в целом. Лучший шанс добиться успеха – это действовать сообща и проявлять солидарность».

Напомним, 1 августа 2020 года стало известно о том, что на сайте Всемирной организации здравоохранения в качестве кандидатной вакцины успешно зарегистрирована вторая казахстанская вакцина Научно-исследовательского института проблем биологической безопасности.

Ранее сообщалось, что казахстанская вакцина против коронавируса успешно проходит испытания. На сегодня результаты испытаний показывают, что по всем параметрам, регламентированным ВОЗ, а именно - токсичности, пирогенности, аллергенности, иммуногенности - вакцина соответствует требованиям ВОЗ и государственной фармакопеи Республики Казахстан.

Позже генеральный директор НИИ биологической безопасности Кунсулу Закарья назвала примерные сроки клинических испытаний вакцины против COVID-19. Ориентировочно в начале сентября планируется выйти на клинические испытания (на человеке). Она пояснила, что есть определенные международные требования по тестированию вакцин.

Во второй половине августа в Москву направится правительственная делегация Казахстана для обсуждения вопросов закупа российской вакцины от коронавируса, зарегистрированной первой в мире. В Минздраве РК прокомментировали возможность закупа российской вакцины.

В свою очередь напомним , что 12 июня 2020 года в Жамбылской области Премьер-Министр РК Аскар Мамин дал старт строительству биофармацевтического завода по производству вакцин при Научно-исследовательском институте (НИИ) проблем биологической безопасности Комитета наук МОН РК в пгт. Гвардейский Кордайского района. Завод будет выпускать иммунобиологические лекарственные препараты по международному стандарту надлежащей производственной практики (GMP), в том числе вакцину против коронавирусной инфекции.

Ранее в эксклюзивном интервью корреспонденту МИА «Казинформ» генеральный директор НИИ Кунсулу Закарья рассказала о том, как велась разработка вакцины против коронавируса. О результатах, достигнутых отечественными учеными, рассказал заведующий лабораторией особо опасных инфекционных заболеваний НИИ проблем биологической безопасности, доктор ветеринарных наук, профессор Леспек Кутымбетов.



