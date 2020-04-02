Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.99 eur/kzt 486.53

    rub/kzt 5.78 cny/kzt 64.16
Прогноз погоды
Астана+18+20℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Здравоохранение

    ВОЗ: более 95% жертв коронавируса в Европе старше 60 лет

    2 Апреля 2020, 20:27

    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Более 95% из тех, кто умер от коронавируса в Европе, были старше 60 лет, тем не менее представление о том, что якобы коронавирус протекает тяжело только у пожилых людей, является ложным.

    Об этом в четверг в ходе онлайн-брифинга в Копенгагене заявил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ганс Клюге, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    «Мы знаем, что более 95% этих смертей произошли у людей старше 60 лет», - сказал он, тогда как более половины из них умерли в возрасте старше 80 лет.

    Впрочем, Клюге подчеркнул, что возраст - не единственный фактор риска гибели от коронавируса.

    «Само представление о том, что COVID-19 поражает только пожилых людей, на самом деле неверно», - отметил он.

    Ганс Клюге добавил, что от 10% до 15% инфицированных коронавирусом COVID-19 людей в возрасте до 50 лет испытывают умеренные или тяжелые симптомы заболевания.

    «Тяжелые случаи заболевания наблюдаются у людей в подростковом возрасте или до 20 лет, многие из которых нуждаются в интенсивной терапии, а некоторые, к сожалению, умирают», - сказал директор Европейского регионального бюро ВОЗ.

    По его информации, более 80% умерших имели, по крайней мере, одно хроническое заболевание, такое как диабет, гипертония или проблемы с сердцем.

    «В позитивном плане есть сообщения о людях старше 100 лет, которые были госпитализированы с COVID-19 и с тех пор полностью выздоровели», - отметил Клюге.

    Он подчеркнул, что состояние здоровья человека имеет решающее значение в период пандемии. В этой связи Клюге посоветовал людям, находящимся в карантине, вести здоровый образ жизни: правильно питаться, отказаться от курения и употребления алкоголя.

    Отметим, последние статистические данные показывают, что в Европе умерло более 30 тысяч человек в связи с коронавирусом, преимущественно в Италии, Франции и Испании.


    Автор:

    Тимур Дюсекеев

    Минздрав РК Евросоюз
    Новости по теме
    Новости по теме
    ВОЗ впервые разработала программу по борьбе с анемией
    Более 19 тысяч казахстанцев умерли от коронавируса с начала пандемии
    Популярное
    1 Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
    2 Знаменитые каменные шары долины Торыш похитили в Мангистау
    3 Футболист «Кайрата» получил тяжелую травму и попал в реанимацию
    4 Ущерб на 1,4 млрд тенге: Антикор завершил расследование по делу о СпецЦОНах
    5 Хаос и анархию устроили футбольные фанаты в Алматы
    Новости партнеров