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    Войска России возобновили продвижение на Украине из-за отказа Киева от переговоров

    26 Февраля 2022, 22:26

    МОСКВА. ТАСС-КАЗИНФОРМ - Президент Российской Федерации Владимир Путин в пятницу днем в связи с ожидавшимися переговорами с Киевом отдал приказ остановить продвижение войск на Украине, но из-за отказа другой стороны от диалога сегодня днем движение было возобновлено. Об этом заявил журналистам в субботу пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

    «Вчера днем в связи с ожидавшимися переговорами с украинским руководством верховный главнокомандующий и президент России отдал приказ о приостановке продвижения основных сил российских войск», - сказал представитель Кремля.

    Он пояснил, что так как «по сути украинская сторона отказалась от переговоров, сегодня днем возобновилось продвижение основных российских сил в соответствии с планом проведения операции».

    Песков уточнил, что во время приостановки продвижения основных сил боевые действия в ряде мест все же продолжались.

    «Имели место столкновения с передвижными группами националистов и бандеровцев, которые использовали легкие автомобили и грузовики, где устанавливали ударные средства - по принципу «джихад-мобилей», только там они сейчас называются «бандер-мобили», - сказал он.

    Напомним, Россия признала независимость Донецкой и Луганской народных республик и заключила с ними договоры о дружбе, сотрудничестве и помощи. Соответствующие документы подписал 21 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин.

    Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении заявил, что Украина в соответствии с уставом ООН оставляет за собой право на самооборону.

    24 февраля Президент России Владимир Путин заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает. Украина ввела военное положение и разорвала дипломатические отношения с Россией. Президент Украины подписал указ о всеобщей мобилизации.


    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Россия Украина Мировые новости
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