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    Вовремя завершить проект по прокладке линии связи по дну Каспия поручил Президент Казахстана

    10 Апреля 2023, 18:38

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил своевременно завершить проект по прокладке волоконно-оптической линии связи по дну Каспия, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Перспективным определено усиление кооперации в сфере информационных технологий. Сейчас ведется активная работа по прокладке волоконно-оптической линии связи по дну Каспия. Учитывая стратегическое значение этого проекта, мы поручили обеспечить его своевременный запуск», - сказал Касым-Жомарт Токаев во время совместного заявления с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

    Наряду с этим, по словам Главы государства, азербайджанские партнеры приглашаются к реализации в области цифровизации государственных услуг, а также к использованию казахстанских площадок IT-стартапов.

    Напомним, сегодня Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл в Казахстан с официальным визитом. Глава государства Касым-Жомарт Токаев встретился с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Акорде. По итогам переговоров Президенты двух государств подписали ряд документов.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Президент Казахстана Азербайджан Сотрудничество Каспийское море
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