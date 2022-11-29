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    Востребованные специальности в Казахстане назвала глава Минтруда

    29 Ноября 2022, 13:16

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Какие специальности будут в приоритете в нашей стране, пояснила министр труда и социальной защиты населения РК Тамара Дуйсенова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Мы подготовили по 9 приоритетным отраслям Атлас профессий. Уже работодатели дали, какие специальности им нужны. Если смотреть, то большая часть – IT-специалисты, инженеры разных направлений (механики, компьютерщики). Есть вопросы, связанные с медициной: врачи-анастезиологи, нейрохирурги», - сказала Тамара Дусйенова, отвечая на вопросы журналистов после заседания Правительства.

    «Мы первый драфт специальностей отдали всем государственным органам, чтобы они рассмотрели и на следующий год с учетом мнений работодателей и отраслей подготовили проект по востребованным специальностям. Будет рейтинг, и он будет постоянно обновляться с учетом потребности», - заявила министр труда.

    Ранее Тамара Дуйсенова сообщила журналистам, что в следующем году планируют апробировать экзамен на знание государственного языка для получения гражданства Казахстана.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Правительство РК Образование Вузы Минтруда РК
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