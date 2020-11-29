Востребованные рабочие специальности ежегодно получают около 2,8 тысячи осужденных в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Аскар Мамин рассказал о ситуации с трудоустройством осужденных лиц, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В настоящее время основным работодателем для осужденных является республиканское государственное предприятие «Енбек», структура которого в текущем году оптимизирована, пересмотрен состав руководства предприятия и его филиалов, а также проведена централизация заключения договоров с заказчиком. По информации Министерства внутренних дел, из общего количества трудоспособных осужденных (более 14 тысяч) трудоустроено свыше 11 тысяч, или 78%, которые задействованы в производстве строительных материалов, металлоконструкций, изделий из дерева и пластика, переработке овощей, мясной и рыбной продукции, а также изготовлении хлебобулочных изделий», - написал Аскар Мамин в своем ответе на депутатский запрос.

При этом, по его словам, в рамках привлечения частного бизнеса к созданию производств 237 субъектам предпринимательства переданы в доверительное управление производственные помещения учреждений УИС, эта работа продолжается с учетом наличия 86 тыс. кв. м свободных площадей.

«Кроме того, по предложениям Агентства по противодействию коррупции о привлечении в эту сферу частных инвестиций в рамках государственно-частного партнерства (ГЧП) и предоставлении бизнесу дополнительных налоговых льгот и преференций МВД совместно с заинтересованными государственными органами прорабатывается с учетом международного опыта вопрос внесения в действующее законодательство изменений, направленных на обеспечение гарантированными государственными заказами предприятий, трудоустраивающих осужденных», - отметил Премьер.

«Наряду с этим, в учреждениях УИС ежегодно около 2,8 тыс. осужденных получают рабочие специальности, востребованные на рынке труда (плотник, штукатур-маляр, сантехник, электро - и газосварщик, фрезеровщик, швея, пекарь, повар, кровельщик и другие). Указанные и другие принимаемые в комплексе меры способствуют расширению объемов производства в учреждениях УИС и увеличению количества трудозанятых осужденных», - заключил глава Правительства.