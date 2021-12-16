Восточный Казахстан с размахом празднует 30-летие Независимости РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - День Независимости Республики Казахстан сегодня празднуют в стране. В этом году Независимости исполняется 30 лет. Знаменательный юбилей с размахом отмечают в Восточном Казахстане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на инфоцентр ВКО.

В преддверие праздника в Усть-Каменогорске открыли Монумент Независимости, высотой почти 16 метров. На его вершине установлены скульптуры основателей Казахского ханства — Керея и Жанибека, в нижней части — барельеф с историей развития Казахстана. Также высечена цитата Первого Президента — Елбасы Нурсултана Назарбаева на трех языках: «Самая великая цель, самый священный долг каждого, кто воспринимает Казахстан своей Родиной, — крепко держать в руках знамя Независимости». В открытии монумента принял участие Премьер-Министр РК Аскар Мамин.

Накануне праздника во всех городах и районах прошли торжественные церемонии открытия социальных объектов, награждения жителей, внесших огромный вклад в становление Независимости и развитие области.

Масштабные празднования состоялись в районе Алтай. В районном центре к 30-летию Независимости РК открылась детская библиотека. Теперь дети северной части города и микрорайона ГРП смогут организовать свой досуг в читальных залах. Обновлённое помещение встретило своих гостей оригинальным оформлением пространства, новым библиотечным фондом. Здесь создана комфортная среда для творческого развития и познавательного досуга.

В районе Алтай празднование 30-летия Независимости ознаменовалось еще одним приятным событием – две семьи получили ключи от нового жилья. Новоселами в этот день также стали 20 человек в Семее, столько же семей - в Тарбагатайском районе, 26 многодетных семей - в Кокпектинском районе.

В Уланском районе в селе Герасимовка состоялось торжественное открытие двух объектов. Теперь у жителей села появился новый частный детский сад. Предприниматель Ильяс Толегенов в рамках программы «Экономика простых вещей» выкупил пустующее здание бывшего детского и сделал там капитальный ремонт на общую сумму затраченных средств 50 млн тенге. Сейчас в детском саду создано 25 рабочих мест, открыто 8 групп и уже принято 105 детей. Также в селе открыли центральный водопровод, который обеспечивает чистой питьевой водой более 400 дворов. Проект реализован по государственной программе «Ауыл – Ел бесігі».

В селе Сагыр Уланского района ко Дню Независимости открыли семейно-врачебную амбулаторию. Здание бывшего фельдшерско-акушерского пункта 1981 года постройки было отремонтировано на сумму 90 млн тенге. Завезена новая мебель и оборудование. СВА будет обслуживать жителей всего округа.

В Жарминском районе в знаменательный день состоялся запуск ветровой электростанции мощностью 30 МВт. Ввод проекта в эксплуатацию позволит обеспечить бесперебойную подачу электроэнергии в регионе экологически чистым методом генерации. Сегодня это один из наиболее крупных проектов «Зеленой экономики», нацеленный на развитие возобновляемых источников энергии. Общая сумма инвестиций составляет 7,4 млрд тенге, будет создано 8 рабочих мест.

В Тарбагатайском районе торжественно открыли «Аллею Героев» в честь воинов и героев Великой Отечественной войны, ветеранов-воинов-афганцев. В этот день жителям района были представлены скульптуры и памятные доски, посвященные землякам, Героям Советского Союза - Махмету Каирбаеву, Ивану Корневу, Сергею Елистратову, героям социалистического труда – Кажену Жынгылбаеву, Еши Конакову, Ивану Шевцову и неизвестному солдату.

А в селе Шенгельды Тарбагатайского района в честь праздника вручили ключи от автобуса, на котором теперь школьники смогут ездить на учебу. К слову, в районе в скором времени появятся еще два автобуса для подвоза детей в школы.

В селе Кокжыра Тарбагатайского района открыли новый детский сад, в котором был проведен капитальный ремонт по программе «Ауыл – ел бесігі». Здесь будут заниматься 100 детей. В открытии принял участие заместитель акима области Азамат Мухамедчинов.

В селе Аксуат состоялось торжественное собрание, посвященное Дню Независимости. В главный для страны праздник Азамат Мухамедчинов поздравил жителей района и вручил награды жителям Тарбагатайского района за особый вклад в развитие страны.

В селе Самарское Кокпектинского района состоялось торжественное открытие физкультурно-оздоровительного комплекса, построенного в рамках программы «Ауыл – ел бесігі». А в селах Улкенбокен и Сарыбел открыты мини-футбольные поля для занятий спорта молодежи.

В городах и районах проходили и патриотические акции. Состоялся автопробег, посвящённый 30-летию Независимости. Помимо этого, жителями ВКО была поддержана акция «Мои символы Независимости», в ходе которой государственные флаги были размещены на балконах домов.

К знаменательному дню состоялись спортивные соревнования. В Риддере на сопке Матренин Соколок прошли соревнования по сноуборду. В Усть-Каменогорске проходит республиканский турнир по теннису Masters 10&Under, а также Кубок РК по зимнему президентскому многоборью в открытых и закрытых помещениях.

Всего в честь 30-летия Дня Независимости РК в Восточном Казахстане прошло свыше 140 мероприятий, открыли свыше 70 объектов, в частности, 65 – новых.