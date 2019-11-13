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    Восточный Казахстан налаживает сотрудничество с Германией

    13 Ноября 2019, 17:56

    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Чрезвычайный и Полномочный Посол Германии в РК Тило Клиннер посетил Восточный Казахстан. Поводом для визита стало обсуждение потенциала восточного региона и налаживание экономического сотрудничества. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на инфоцентр города Семей.

    В инвест-центре Тило Клиннеру и сопровождающей его группе предпринимателей был презентован инвестиционный потенциал Восточного Казахстана. Кроме того, делегация посетила ТОО «Казцинк» и АО «УМЗ». Также они встретились с акимом региона Даниалом Ахметовым.

    «Я надеюсь, что сегодня вы получили полную информацию о возможных направлениях в сотрудничестве. Мы с вами уже обсуждали совместную работу и создание рабочей группы. Поэтому мы направили письмо с предложением о сотрудничестве в сферах сельского хозяйства, образования, здравоохранения и туризма», – сказал глава региона.

    Тило Клиннер отметил, что компания SAP Kazakhstan, являющаяся филиалом немецкой компании, и работающая в сфере IT, заключила два меморандума о взаимопонимании с компанией ТОО «Казцинк» и АО «Азия Авто». Соглашение, подписанное с АО «Азия Авто», предусматривает открытие центра компетенций на базе ВКГТУ им. Д. Серикбаева.

    Помимо этого, обсуждалось сотрудничество в сфере переработки отходов обогатительных фабрик.

    «В своем последнем письме я рассказал о возможности привлечь экспертные знания в этой области. У нас этой темой занимается университет в городе Фридберге. В дальнейшем мы будем обсуждать совместную работу с вашим ВКГТУ им. Д. Серикбаева. В этом плане у нас большой потенциал. Мы более интенсивно поговорим о переработке отходов обогатительных фабрик и разработаем оперативный концепт», – заключил Тило Клиннер.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Внешняя политика Казахстана Восточно-Казахстанская область Акимат Германия
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