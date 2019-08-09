Восточноказахстанская молодежь побывала на родине Абая

ЖИДЕБАЙ. КАЗИНФОРМ - Прикоснуться к памяти великого Абая, увидеть родные места классика. Такую возможность получили ребята из Бескарагайского района Восточно-Казахстанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Altaynews.kz.

Для них поездка в это сакральное место стала настоящимприключением, овеянным легендами и мифами. Столько загадок хранит древняяземля, где расположен историко-музейный комплекс «Жидебай».

«Главный элемент модернизации общественного сознания «Руханижаңғыру» – это воспитание у подрастающего поколения чувства истинногопатриотизма, любви, гордости и преданности своему краю и его истории, –подчеркнул директор Молодежного ресурсного центра Бескарагайского района АзаматАмангельдинов. – Поэтому наш центр совместно с молодежным крылом «Жас Отан» иотделом внутренней политики, культуры и развития языков организовал поездку длямолодежи района на родину великих поэтов – в Жидебай. По пути были сделаныостановки у мемориала батыру Кушикбаю и памятника Енлик-Кебек».

Группа посетила мемориальный комплекс Абая и Шакарима.Ребята словно совершили увлекательное путешествие по страницам книги МухтараАуэзова «Путь Абая». В музеях их ждали интересные экскурсии, много старинныхфотографий и архивных материалов. Молодые бескарагайцы посетили гробницу двухпоэтов и небольшой амфитеатр под открытым небом, где проводится ежегодныйконкурс «Абаевские чтения».

Ребята поблагодарили организаторов за прекрасный подарок.