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    Восточноказахстанская молодежь побывала на родине Абая

    9 Августа 2019, 23:00

    ЖИДЕБАЙ. КАЗИНФОРМ - Прикоснуться к памяти великого Абая, увидеть родные места классика. Такую возможность получили ребята из Бескарагайского района Восточно-Казахстанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Altaynews.kz.

    Для них поездка в это сакральное место стала настоящимприключением, овеянным легендами и мифами. Столько загадок хранит древняяземля, где расположен историко-музейный комплекс «Жидебай».

    «Главный элемент модернизации общественного сознания «Руханижаңғыру» – это воспитание у подрастающего поколения чувства истинногопатриотизма, любви, гордости и преданности своему краю и его истории, –подчеркнул директор Молодежного ресурсного центра Бескарагайского района АзаматАмангельдинов. – Поэтому наш центр совместно с молодежным крылом «Жас Отан» иотделом внутренней политики, культуры и развития языков организовал поездку длямолодежи района на родину великих поэтов – в Жидебай. По пути были сделаныостановки у мемориала батыру Кушикбаю и памятника Енлик-Кебек».

    Группа посетила мемориальный комплекс Абая и Шакарима.Ребята словно совершили увлекательное путешествие по страницам книги МухтараАуэзова «Путь Абая». В музеях их ждали интересные экскурсии, много старинныхфотографий и архивных материалов. Молодые бескарагайцы посетили гробницу двухпоэтов и небольшой амфитеатр под открытым небом, где проводится ежегодныйконкурс «Абаевские чтения».

    Ребята поблагодарили организаторов за прекрасный подарок.

    Автор:

    Восточно-Казахстанская область Культура История Казахстана Рухани жаңғыру Молодежь Абай
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