Восточноказахстанец для кражи разобрал стену чужого гаража

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В поселке Шмелев Лог в полицию за помощью обратился владелец гараж, ставший жертвой кражи на 300 тысяч тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Злоумышленник проник в гараж, разобрав стену. Из постройки исчезли запчасти на автомобили на общую сумму больше 300 тысяч тенге. В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый задержан. Им оказался 39-летний житель областного центра», - сообщили в пресс-службе ДВД ВКО.

Начато досудебное расследование.