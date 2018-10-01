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Восточноказахстанец для кражи разобрал стену чужого гаража

7 Октября 2018 22:00 138
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Восточноказахстанец для кражи разобрал стену чужого гаража

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В поселке Шмелев Лог в полицию за помощью обратился владелец гараж, ставший жертвой кражи на 300 тысяч тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ». 

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«Злоумышленник проник в гараж, разобрав стену. Из постройки исчезли запчасти на автомобили на общую сумму больше 300 тысяч тенге. В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый задержан. Им оказался 39-летний житель областного центра», - сообщили в пресс-службе ДВД ВКО.

Начато досудебное расследование.

 

 

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Ключевые слова: Происшествия, Восточно-Казахстанская область,
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Автор:

Людмила Малько

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