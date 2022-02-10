Восточно-Казахстанская область покинула «красную» зону

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Опубликована матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 10 февраля, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

В «красной» зоне: гг. Нур-Султан, Алматы, Акмолинская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Костанайская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области

В «желтой» зоне: Алматинская, Актюбинская, Атырауская, Восточно-Казахстанская области.

В «зеленой» зоне: г. Шымкент, Жамбылская, Кызылординская, Мангистауская, Туркестанская области.

Напомним, 9 февраля Восточно-Казахстанская область находилась в «красной» зоне.





