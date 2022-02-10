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    Восточно-Казахстанская область покинула «красную» зону

    10 Февраля 2022, 08:49

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Опубликована матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 10 февраля, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

    В «красной» зоне: гг. Нур-Султан, Алматы, Акмолинская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Костанайская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области

    В «желтой» зоне: Алматинская, Актюбинская, Атырауская, Восточно-Казахстанская области.

    В «зеленой» зоне: г. Шымкент, Жамбылская, Кызылординская, Мангистауская, Туркестанская области.

    Напомним, 9 февраля Восточно-Казахстанская область находилась в «красной» зоне.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Восточно-Казахстанская область Минздрав РК Здравоохранение Коронавирус в РК
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