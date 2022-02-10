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Восточно-Казахстанская область покинула «красную» зону

10 Февраля 2022 08:49
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Восточно-Казахстанская область покинула «красную» зону

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Опубликована матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 10 февраля, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

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В «красной» зоне: гг. Нур-Султан, Алматы, Акмолинская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Костанайская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области

В «желтой» зоне: Алматинская, Актюбинская, Атырауская, Восточно-Казахстанская области.

В «зеленой» зоне: г. Шымкент, Жамбылская, Кызылординская, Мангистауская, Туркестанская области.

Напомним, 9 февраля Восточно-Казахстанская область находилась в «красной» зоне.



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#Восточно-Казахстанская область   #Минздрав РК   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
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