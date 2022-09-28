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    Восточно-Казахстанская и Абайская области представят свою продукцию на ярмарке в Астане

    28 Сентября 2022, 19:51

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 1 и 2 октября в столице пройдет очередная сельскохозяйственная ярмарка. На этот раз свою продукцию в Астане представят товаропроизводители Восточно-Казахстанской и Абайской областей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт городского акимата.

    Сельхозтоваропроизводителями и перерабатывающими предприятиями двух областей будут предложены для жителей и гостей столицы экологически чистые продукты высокого качества. Ассортимент продукции составит более 70 наименований общим объемом в 282 тонны.

    В том числе: 91 тонна картофеля и овощей, 59,9 тонн меда, 48,8 тонн мяса, 17 тонн подсолнечного масла, 13 тонн бахчевых культур, 8 тонн молочной продукции, 7,5 тонны рыбной продукции, 5 тонн мяса птицы, более 5 тонн кумыса и пантовой продукции, 4 тонны национальных блюд и 3 тонны колбасных изделий.

    Вся продукция будет соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям, реализаторы будут иметь при себе документы, подтверждающие происхождение, качество и безопасность продуктов.

    Также для жителей и гостей столицы подготовлена концертная программа.

    По информации акимата, ярмарка позволяет сельхозпроизводителям реализовать свою продукцию напрямую потребителям без посредников, в результате чего цены на их продукцию будут на 10-20% ниже рыночных.

    Ярмарки проходят каждую субботу и воскресенье до 30 октября. Место проведения: площадка возле стадиона «Астана-Арена», по адресу: Туран, 48. Следующими свою продукцию представят предприниматели Северо-Казахстанской и Актюбинской областей – 8 - 9 октября.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Астана Восточно-Казахстанская область Абайская область
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