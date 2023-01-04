Восстановление поврежденных непогодой электросетей продолжается в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – Из-за резких перепадов погоды, штормов и сильных снегопадов несколько населенных пунктов Туркестанской области частично остались без света. Аким Туркестанской области Дархан Сатыбалды провел экстренное совещание, собрав руководителей всех ответственных структур по ликвидации последствий стихийных бедствий техногенного характера, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата области.

Аким дал конкретные поручения руководителям подведомственных акимату структур, департамента по чрезвычайным ситуациям, департамента внутренних дел, управления пассажирского транспорта и автодорог.

Из-за резких перепадов погоды, штормов и сильных снегопадов несколько населенных пунктов Туркестанской области частично остались без света. По последним данным, ситуация стабилизировалась. В Байдибекском и Созакском районах продолжаются работы по восстановлению электрических сетей. За последние сутки работы по нормализации велись день и ночь. На местах были задействованы бригады энергетической компании, около 50 человек и 12 единиц техники.

На совещании руководство компании «Оңтүстік Жарық Транзит» подчеркнуло, что ситуация стабилизируется в ближайшее время. Аким области поручил руководителям соответствующих управлений направить на помощь необходимую дополнительную технику.

«Ответственному учреждению – усилить работу по наладке электрических сетей. Жители не должны сидеть без света. Обратите внимание на поселки, где возникли проблемы из-за закрытия дорог. Пусть людей будет достаточно, нужно отправить туда дополнительную технику. Быстрей приступайте к работе», - сказал аким области.

Ситуацию с неожиданными природными условиями аким области Дархан Сатыбалды взял на свой личный контроль. По поручению главы региона в восстановительных работах участвуют акимы районов.

В Туркестанской области от резких изменений погоды в горных районах порывы ветра превысили 30 м/с, есть опасения, что сильный шторм продолжится, будет гололед. Все еще закрыты восемь дорог областного значения. Из-за метели перекрыто шоссе республиканского значения «Хоргос-Алматы-Тараз-Шымкент-Ташкент». Всего на территории области для очистки дорог задействовано более 100 человек и свыше 100 единиц техники.

Бригада ДЧС спасла в Байдибекском, Созакском районах в общей сложности около 100 человек, застрявших в сугробах. Это и взрослые, и дети. Из сугробов вывезли пять грузовиков и более десятка легковых автомобилей. Аварийно-спасательные работы ведутся без остановок.

Для принятия к сведению обращений граждан действуют 109 единых контакт-центров. Все подведомственные областному акимату структуры работают в усиленном режиме.



