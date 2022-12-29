Восстановление параметров тепла в 4 многоквартирных и 45 частных домах ведется в Экибастузе

ЭКИБАСТУЗ. КАЗИНФОРМ – С рабочей поездкой аким Павлодарской области Асаин Байханов побывал в Экибастузе. Глава региона проинспектировал ход ремонтных работ тепловых сетей и квартир, пострадавших во время ЧС, провел заседание оперативного штаба, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Павлодарской области.
Асаин Байханов посетил места выполнения ремонтно-восстановительных работ тепловых сетей на улицах Кошербаева и Беркимбаева, где в жилых домах отсутствуют необходимые параметры тепла. Как отметил аким города Экибастуза Аян Бейсекин, новую сеть планируется подключить к тепловой магистрали ТМ-7, что позволит усилить подачу тепла в многоэтажные жилые дома.
«Делать ремонт надо качественно и быстро, чтобы потом не было жалоб от жителей», - подчеркнул Асаин Байханов.
После объезда города глава региона провел заседание оперативного штаба по текущей ситуации с отоплением.
«До сих пор не налажена балансировка системы, мы на протяжении месяца не можем выйти на четкие параметры по подаче тепла. Стабильной работы на ТЭЦ нет, - сказал Асаин Байханов. – Мы не можем позволить, чтобы на праздник люди оставались без тепла. Необходимо быстрее завершать работу по восстановлению параметров в четырех МЖД и 45 частных домах. До нормализации ситуации с теплом в городе поручаю руководителю управления ЖКХ остаться в Экибастузе».
«В Экибастузе есть чаты в соцсетях. Я вижу ваши ответы, все заявки должны быть приняты и отработаны оперативно. Акимат должен точечно работать по жалобам», - подчеркнул Асаин Байханов.
Во время совещания аким области объявил, что к дисциплинарной ответственности за допущение аварийной ситуации на Экибастузской ТЭЦ, вопрос готовности которой находиться в компетенции областного управления энергетики и ЖКХ, привлечен его руководитель Ержан Салханов.
«Относительно других лиц соответствующие кадровые решения я приму в ближайшее время», - сказал Асаин Байханов.
Ранее сообщалось, что специалисты ТОО «Экибастузтеплоэнерго» 27 декабря отключат внутриквартальную тепловую сеть по улице Машхура Жусупа, 34/1, чтобы подключить потребителей. 29 декабря с 9 до 17 часов будет отсутствовать теплоснабжение в многоэтажных жилых домах по ул. Момышулы, 65, 67, 69, 71, 73, 79, 81, 83/13, 83а, в частных домах по ул. Наурыз, 16, 160, Момышулы, 66а, 71, 75а, 756, 79а, а также у юридических лиц по Момышулы, 83/13, 85/12.
По информации городского акимата, 27 декабря с 9:00 до 15:00 часов будет отключена внутриквартальная тепловая сеть от пересечения улиц Строительная – Павлова в сторону Инженерного проезда, 24 для замены участка тепловой сети.
Заместитель Генерального прокурора РК Жандос Умиралиев поделился подробностями расследования аварии в Экибастузе.
Уголовное дело по факту аварии в Экибастузе находится в производстве у специальных прокуроров Павлодарской области.
В ночь на 27 ноября в Экибастузе произошла остановка сразу нескольких котлоагрегатов. В Минэнерго сообщили, что повреждение на тепловых сетях привело к остановке котлов в Экибастузской ТЭЦ. На теплосетях выявили 10 мест повреждений. В городе объявили режим чрезвычайной ситуации. Президент РК поручил Правительству и акимату Павлодарской области нормализовать ситуацию в Экибастузе, привлечь к ответственности лиц, допустивших возникновение критической ситуации в городе.
Фото Валерия Бугаева