Восстановление деловой активности отмечено во всех секторах, кроме производства – Нацбанк РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Директор департамента денежно-кредитной политики Национального банка РК Рустем Оразалин проинформировал о состоянии деловой активности в экономике Казахстана за октябрь, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Нацбанка РК.

«В октябре продолжился процесс восстановления деловой активности в экономике. По-прежнему шестой месяц подряд индекс остается в отрицательной зоне. Индекс деловой активности поднялся до 49,1 (в сентябре – 48,2) за счет увеличения объема новых заказов и уровня занятости в отдельных секторах.

Восстановление деловой активности отмечено во всех секторах, кроме производства, где показатель остался практически на уровне прошлого месяца, составив 48,5. В горнодобывающей промышленности индекс деловой активности поднялся до отметки 50,0 (с 48,0 в сентябре). В секторе услуг и строительстве, несмотря на то, что показатель остается ниже отметки 50, отмечено заметное улучшение индекса, до 49,2 и 47,5 соответственно (с 48,3 и 46,3 в сентябре)», - говорит Рустем Оразалин.

По его словам, в октябре оценка текущих бизнес-условий оказалась положительной впервые за последние 5 месяцев. Оценки будущих бизнес-условий на предстоящие 6 месяцев также улучшились.

«В результате индекс бизнес-климата, представляющий собой усредненную оценку текущих и будущих бизнес-условий, увеличился, а индикатор «часов» бизнес-цикла практически перешел из области подъема в зону роста.

По оценкам предприятий, улучшился спрос на готовую продукцию. Отмечено небольшое улучшение оценок по вопросам защиты бизнеса, несмотря на незначительное преобладание негативных ответов. Оценки остальных факторов бизнес-условий (налоговая нагрузка и доступ к финансам/кредитам) остались негативными», - заключил он.



