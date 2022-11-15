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      Экономика

    Восстановление деловой активности отмечают в РК

    15 Ноября 2022, 10:42

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В октябре третий месяц подряд глобальная деловая активность продолжила снижаться, составив 49%. Об этом заявил заместитель председателя Национального банка РК Берик Шолпанкулов на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Это самый низкий показатель с июня 2020 года. Объем мирового производства сократился как в обрабатывающей промышленности, так и в секторе услуг. Вместе с тем в Казахстане в октябре продолжился процесс восстановления индекса деловой активности второй месяц подряд. Индекс поднялся до 49,1 по сравнению с 48,2%», - сказал Берик Шолпанкулов.

    Спикер также отметил, что восстановление деловой активности отмечено во всех секторах, кроме производства, где показатель остался практически на уровне прошлого месяца. Предприятия впервые за последние 5 месяцев оценили положительно текущие условия ведения бизнеса.

    «По оценкам предприятий, улучшился спрос на готовую продукцию. Оценки будущих бизнес-условий на предстоящие 6 месяцев также улучшились. Высокая геополитическая и рыночная волатильность, повышенное инфляционное давление негативно влияют на перспективы роста глобальной деловой активности», - добавил Берик Шолпанкулов.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Правительство РК Нацбанк Казахстана Бизнес Экономика
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