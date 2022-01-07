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    Восстановлена работа мобильных приложений двух банков

    7 Января 2022, 17:30

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сервисы двух крупнейших банков Halyk Bank (приложение Homebank) и Kaspi.kz доступны клиентам без подключения к Интернету по всей стране при наличии мобильной связи, в том числе в Алматы. Об этом сообщила пресс-служба Национального банка Казахстана, передает МИА «Казинформ».

    Сообщается, что во исполнение поручения Главы государства по обеспечению стабильности финансовой системы Национальный Банк Казахстана совместно с Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности и другими заинтересованными государственными органами провел работы по восстановлению доступа к мобильным приложениям банкам второго уровня.

    Сервисы двух крупнейших банков Halyk Bank (приложение Homebank) и Kaspi.kz доступны клиентам без подключения к Интернету по всей стране при наличии мобильной связи, в том числе в городе Алматы.

    Население может как обычно расплачиваться с помощью приложений, проводить мобильные переводы и другие необходимые операции.

    На текущий момент продолжается работа по восстановлению доступа к мобильным приложениям других банков второго уровня.

    Автор:

    Нацбанк Казахстана Банки Интернет ЧП-2022
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