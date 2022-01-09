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    Восстановлена работа мобильного приложения Сбербанка

    9 Января 2022, 12:58

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сбербанк сообщает, что при содействии МЦРиАП и Национального банка РК возобновлена работа мобильного приложения, которое теперь функционирует без доступа в интернет. Об этом передает МИА «Казинформ».

    Банкоматы в отделениях головных офисов филиалов банка действуют в штатном режиме во всех регионах Казахстана, за исключением Алматы и Алматинской области, где их работа будет возобновляться по мере стабилизации ситуации.

    Также банк доводит до сведения, что им будут списаны действующие кредиты клиентов из числа военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, погибших в ходе антитеррористических операций.

    Сбербанк выражает искренние соболезнования близким и родным погибших.

    Вместе с тем, принято решение об отмене штрафов и пеней по кредитам юридических и физических лиц до конца января.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Банки ЧП-2022 Сбербанк
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