Восстановить валютные активы Нацфонда до $93,2 млрд планируют в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр национальной экономики РК Алибек Куантыров представил законопроект «О гарантированном трансферте из Национального фонда на 2023-2025 годы» на пленарном заседании Сената, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Объемы гарантированного трансферта из Нацфонда ограничены новым бюджетным правилом, они определены с учетом цены отсечения на нефть и по прогнозам не будут превышать объем поступающих в Нацфонд прямых налогов от организаций нефтяного сектора. Так, законопроектом установлена цена отсечения на нефть на уровне 48,9 долларов США за баррель в 2023 году, 42,2 – 40,3 долларов США за баррель в 2024-2025 годах. С учетом этого, размер гарантированного трансферта в республиканский бюджет в 2023 году определен в объеме 2,2 трлн тенге, с дальнейшим сокращением до 2 трлн тенге в 2024 году и до 1,9 трлн тенге в 2025 году», - сказал Алибек Куантыров.

Он подчеркнул, что применение правил в плановом периоде способствует восстановлению валютных активов Нацфонда в 2023 году до 66,7 млрд долларов США, с дальнейшим ростом до 78,8 – 93,2 млрд долларов США в 2024 – 2025 годах.

«По нашим прогнозам, установление верхнего предела на изъятия из Нацфонда и темпы роста расходов в среднесрочном периоде позволят повысить фискальную дисциплину и усилить сберегательную функцию Нацфонда. Принятие законопроекта позволит обеспечить сбалансированность республиканского бюджета и в то же время реализовать стабилизационную функцию Нацфонда», - отметил министр.

«Представленные на рассмотрение параметры прогноза социально-экономического развития страны, а также прогнозные параметры бюджета и Нацфонда сбалансированы и направлены на восстановление и стабилизацию социально-экономических показателей для обеспечения поступательного устойчивого роста экономики», - добавил А. Куантыров.