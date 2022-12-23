Восстановить права афганских женщин на учебу в университетах призвали в ООН

НЬЮ-ЙОРК. СИНЬХУА-КАЗИНФОРМ - Исполнительный директор Структуры ООН по вопросам гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин «ООН-женщины» Сима Бахус в среду призвала к восстановлению прав афганских женщин на высшее образование. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на новостное агентство «Синьхуа».

Ранее во вторник правящее в Афганистане движение «Талибан» (запрещено в Казахстане - прим.ред.) объявило, что афганским женщинам отныне запрещено обучаться в университетах.

Как говорится в заявлении Симы Бахус, новый указ талибов фактически запрещает женщинам получать высшее образование.

«Это столь же недальновидно, сколь и ужасающе», - подчеркнула Сима Бахус.

Она призвала администрацию, управляемую талибами, немедленно восстановить все права женщин и девочек, которые включают право на образование, а также на работу и участие в общественной жизни.

Женщины всегда играли ключевую роль в формировании развития Афганистана и в поддержании мира, безопасности и устойчивости страны, сказала Сима Бахус, добавив, что запрет на высшее образование для женщин означает игнорирование их исторического вклада и лишение их будущего потенциала и потенциала их страны.

Как заявил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, отказ в получении высшего образования нарушает равные права женщин и девочек и окажет разрушительное воздействие на будущее Афганистана. Это обрекает страну на дальнейшие экономические трудности, страдания и международную изоляцию, сказала Сима Бахус.

Без образования целое поколение афганских женщин и девочек лишится навыков, необходимых для полноценного вклада в развитие страны. Без образования их путь к участию в общественной жизни и руководству будет еще более ограничен, что сделает их уязвимыми для дискриминации и гендерного насилия, добавила она.

Тем временем, некоторые женщины устроили акции протеста в столице Кабуле в среду, сообщает BBC.

«Сегодня мы вышли на улицы Кабула, чтобы поднять свой голос против закрытия женских университетов», — заявили протестующие из группы «Единство и солидарность афганских женщин».

В этот же день были выставлены вооруженные патрули возле вузов в Афганистане. Силы безопасности «Талибана» направились в некоторые университеты и образовательные центры в Кабуле, чтобы обеспечить соблюдение изданного накануне вечером указа, запрещающего большинству женщин любое образование после шестого класса.

Между тем, ряд официальных лиц «Талибана», в том числе заместитель министра иностранных дел и представитель администрации, в последние месяцы высказывались в пользу образования женщин.

Последнее слово при принятии важных решений остается за верховным духовным лидером талибов, базирующимся в южном городе Кандагаре.





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